Подробности

Его состояние сейчас оценивается в $26,5 млрд, увеличившись с начала 2025 года на $18,8 млрд. Капитализация Pop Mart достигла 332,84 млрд гонконгских долларов ($42,4 млрд).

Лидерами рейтинга являются американский предприниматель Илон Маск, глава совета директоров и технический директор Oracle Ларри Эллисон и соучредитель Meta Марк Цукерберг, занявшие первое, второе и третье места соответственно.

Контекст

Лабубу – маленькие фигурки монстров с яркой шерстью, которые стали любимцами детей и взрослых во многих странах. Особенность продаж заключается в «слепой» покупке: клиенты узнают, какая именно игрушка им досталась, только после открытия коробки.

В последние годы Pop Mart активно завоевывает международный рынок, стремясь добиться успеха, подобного Lego, и наращивает продажи за рубежом, в частности в США и Европе. В конце прошлого года у компании было 130 магазинов и 192 торговых автомата за пределами материкового Китая, преимущественно в США, Европе и Юго-Восточной Азии. Продукцию можно приобрести онлайн, в частности на Amazon и в TikTok.

В июне 2025 года капитализация Pop Mart достигла $40 млрд, превысив совокупную капитализацию американских гигантов Hasbro и Mattel благодаря невероятной популярности Лабубу. За первое полугодие выручка компании выросла на 204% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 13,88 млрд юаней ($1,93 млрд). Для сравнения: в прошлом году рост выручки составил 62%. Чистая прибыль компании выросла на 397% и составила 4,57 млрд юаней ($636 млн).