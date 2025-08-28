Ван Нін, 38-річний засновник компанії Pop Mart і творець популярної іграшки Лабубу, увійшов до сотні найбагатших людей світу, посівши 85-те місце в рейтингу Bloomberg Billionaires Index.
Деталі
- Його статки наразі оцінюються в $26,5 млрд, збільшившись з початку 2025 року на $18,8 млрд. Капіталізація Pop Mart досягла 332,84 млрд гонконгських доларів ($42,4 млрд).
- Лідерами рейтингу є американський підприємець Ілон Маск, голова ради директорів і технічний директор Oracle Ларрі Еллісон та співзасновник Meta Марк Цукерберг, які посіли перше, друге і третє місця відповідно.
Контекст
Лабубу – це маленькі фігурки монстрів із яскравою шерстю, які стали улюбленцями дітей і дорослих у багатьох країнах. Особливість продажів полягає в «сліпій» покупці: клієнти дізнаються, яка саме іграшка їм дісталася, лише після відкриття коробки.
Останніми роками Pop Mart активно завойовує міжнародний ринок, прагнучи досягти успіху, подібного до Lego, і нарощує продажі за кордоном, зокрема в США та Європі. Наприкінці минулого року компанія мала 130 магазинів і 192 торгові автомати за межами материкового Китаю, переважно в США, Європі та Південно-Східній Азії. Продукцію також можна придбати онлайн, зокрема на Amazon і в TikTok.
У червні 2025 року капіталізація Pop Mart сягнула $40 млрд, перевищивши сукупну капіталізацію американських гігантів Hasbro та Mattel завдяки неймовірній популярності Лабубу. За перше півріччя виторг компанії зріс на 204% порівняно з аналогічним періодом минулого року, досягнувши 13,88 млрд юанів ($1,93 млрд). Для порівняння: торік зростання виторгу становило 62%. Чистий прибуток компанії зріс на 397% і склав 4,57 млрд юанів ($636 млн).
