В «Дії» временно не работают почти 30 услуг из-за кибератаки на реестры

Портал и приложение «Дія» временно не предоставляют ряд услуг из-за технических работ, проводимых Национальными информационными системами. Об этом говорится в сообщении на портале «Дія» 20 декабря.

Подробности

Отмечается, что «Дія» не хранит персональные данные, а только получает их из государственных реестров. Из-за этого недоступны 27 услуг, среди которых:

регистрация, изменение или закрытие ФЛП;

выписка из Единого государственного реестра;

регистрация ООО и переход на модельный устав;

строительные услуги;

бронирование работников;

перерегистрация авто;

онлайн-заявления на брак;

регистрация права собственности на имущество;

социальные выплаты, включая помощь лицам с инвалидностью и детям;

подача заявлений о поврежденном или уничтоженном имуществе;

«єОселя», «єВідновлення» для бизнеса и граждан;

международный реестр убытков

Специалисты работают над восстановлением сервисов, чтобы они как можно быстрее вернулись к нормальному режиму работы.

Контекст

19 декабря произошла одна из самых масштабных кибератак на государственные реестры Украины, сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина.

Из-за атаки, организованной россиянами, временно прекращена работа Единых и Государственных реестров, которые подчиняются Минюсту. Целью злоумышленников было нарушение функционирования критически важной инфраструктуры. По словам Стефанишиной, на первоочередное возобновление работы уйдет примерно две недели.

Несмотря на серьезность атаки, утечка персональных данных не подтверждена. Однако, как отметил и. о. руководителя департамента кибербезопасности СБУ Владимир Карастелев, расследование продолжается, и служба пока не может окончательно опровергнуть возможность утечки.

Стефанишина заверила, что все данные сохранены и подлежат восстановлению. Реестры будут восстановлены в полном объеме, но на это потребуется время.

«Все данные, находившиеся в Министерстве юстиции, сохранены. Регистры и вся информация будут восстановлены. Это только вопрос времени», – подытожила она.

В общей сложности не работают более 60 госреестров из-за кибератаки россиян на Минюст. Какие последствия и чем грозит украинцам утечка данных, читайте в материале Forbes Ukraine.