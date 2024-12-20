Витік персональних даних із держреєстрів внаслідок кібератаки РФ не підтверджений – Стефанішина

Ключові факти

За словами Стефанішиної, перед пресконференцією вона отримала інформацію від голови держслужби спецзвʼязку та захисту інформації про те, що «витік даних наразі не підтверджується».

Водночас в.о. керівника департаменту кібербезпеки СБУ Володимир Карастельов заявив, що Служба поки що не може спростувати інформацію, що витоку даних не сталося, оскільки триває відповідне дослідження.

«Після отримання всіх необхідних даних, ми надамо вам всю інформацію», – додав він.

Усі дані в реєстрах буде відновлено, але це займе певний час, повідомила Стефанішина. «Усі дані, які перебували в Міністерстві юстиції збережено, вони підлягають відновленню. Реєстри буде відновлено, всі дані буде відновлено. Це питання часу», – сказала вона.

Контекст

19 грудня відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час, повідомила Стефанішина. За її словами, через атаку тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Мінʼюсту. Кібератака здійснювалася росіянами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави. Вона зазначила, що час першочергового відновлення становитиме орієнтовно до двох тижнів.