У «Дії» тимчасово не працюють майже 30 послуг через кібератаку на реєстри

Портал і застосунок «Дія» тимчасово не надають низку послуг через технічні роботи, які проводять Національні інформаційні системи. Про це йдеться в повідомленні на порталі «Дія» 20 грудня.

Деталі

Зазначається, що «Дія» не зберігає персональні дані, а лише отримує їх із державних реєстрів. Через це наразі недоступні 27 послуг, серед яких:

реєстрація, зміна або закриття ФОП;

витяг з Єдиного державного реєстру;

реєстрація ТОВ та перехід на модельний статут;

будівельні послуги;

бронювання працівників;

перереєстрація авто;

онлайн-заяви на шлюб;

реєстрація права власності на майно;

соціальні виплати, включно з допомогою особам з інвалідністю та дітям;

подання заяв про пошкоджене чи знищене майно;

«єОселя», «єВідновлення» для бізнесу та громадян;

міжнародний реєстр збитків.

Фахівці працюють над відновленням сервісів, щоб вони якнайшвидше повернулися до нормального режиму роботи.

Контекст

19 грудня сталася одна з наймасштабніших кібератак на державні реєстри України, повідомила віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції Ольга Стефанішина.

Через атаку, організовану росіянами, тимчасово припинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які підпорядковуються Мінʼюсту. Метою зловмисників було порушення функціонування критично важливої інфраструктури. За словами Стефанішиної, на першочергове відновлення роботи знадобиться орієнтовно два тижні.

Попри серйозність атаки, витоку персональних даних не підтверджено. Однак, як зазначив в.о. керівника департаменту кібербезпеки СБУ Володимир Карастельов, розслідування триває, і служба наразі не може остаточно спростувати можливість витоку.

Стефанішина запевнила, що всі дані збережено та підлягають відновленню. Реєстри будуть відновлені в повному обсязі, але це потребуватиме часу.

«Усі дані, які перебували в Міністерстві юстиції, збережено. Реєстри та вся інформація будуть відновлені. Це лише питання часу», – підсумувала вона.

Загалом не працюють понад 60 держреєстрів через кібератаку росіян на Мін’юст. Які наслідки й чим загрожує українцям витік даних, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.