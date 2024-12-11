В ЕС поднимали вопрос снижения мобилизационного возраста в Украине. Стефанишина назвала это «неприемлемой позицией»

Вопрос мобилизации в Украине и возраста солдат поднимался на встречах с топ-чиновниками Европейского Союза, сообщила украинская вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина, пишет «Радио Свобода» 11 декабря.

Ключевые факты

«Этот вопрос ставился потому, что действительно он находится в публичном дискурсе. Но я и рада, что этот вопрос ставится, потому что у нас есть очень очевидный ответ. Мы не можем принять эту критику, поскольку нет системы планирования, тренировки и оснащения украинских бригад», – отметила Стефанишина.

Вице-премьер добавила, что в условиях отсутствия этого планирования со стороны союзников «нельзя такую несостоятельность переводить на мобилизационный возраст в Украине».

У нее была такая дискуссия, в частности, с еврокомиссаром по обороне Андрюсом Кубилюсом и главой европейской дипломатии Каей Каллас.

«ЕС может сыграть большую роль именно в тренировке украинских военных… Возможности здесь большие – вопрос впланировании. При надлежащем планировании и оснащении, безусловно, вопрос мобилизации не будет предметом таких дискуссий. Поэтому, конечно, это (призывы снизить мобилизационный возраст до 18 лет), скажем так, неприемлемая позиция», – объяснила Стефанишина.

Контекст

18 октября президент Владимир Зеленский в эфире телемарафона отмечал, что у властей нет планов мобилизовать в Вооруженные силы с 18 лет. Он подчеркнул, что в Украине нет никаких планов уменьшить возраст мобилизации. Он отметил, что у Украины нет никаких планов уменьшить возраст мобилизации. Разговоры в медиапространстве о снижении призывного возраста Зеленский назвал информационными вбросами и «большой проблемой». Хотя, по его словам, партнеры Украины хотели бы, чтобы был снижен возраст мобилизации.

Позже советник главы Офиса президента Сергей Лещенко заявил, что представители Демократической и Республиканской партий США давят на президента Владимира Зеленского в вопросе мобилизации военнообязанных с 18 лет.

Администрация президента США считает, что без увеличения количества военных Украина не сможет улучшить свою ситуацию на фронте, даже при условии военной поддержки, написала 2 декабря Washington Post со ссылкой на представителей администрации. В Вашингтоне разочарованы тем, что украинские власти не соглашаются снизить призывной возраст с 25 до 18 лет, отметило издание.

4 декабря государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина должна принять сложные решения по мобилизации граждан для отражения российской агрессии, и эти меры необходимы.

9 декабря Белый дом заявил о готовности вооружить и обучить новобранцев, если в Украине будет снижен возраст мобилизации, сообщил представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер. Зеленский ответил, что приоритетом должны быть поставки ракет и снижение военного потенциала России. «Мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат», – написал президент.