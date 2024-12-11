У ЄС порушували питання зниження мобілізаційного віку в Україні. Стефанішина назвала це «неприйнятною позицією»

Питання мобілізації в Україні та віку солдатів порушувалося на зустрічах із топпосадовцями Європейського Союзу, повідомила українська віцепрем’єрка з євроінтеграції Ольга Стефанішина, пише «Радіо Свобода» 11 грудня.

Ключові факти

«Це питання ставилося тому, що дійсно воно є в публічному дискурсі. Але я і рада, що це питання ставиться, тому що в нас є дуже очевидна відповідь. Ми не можемо прийняти цю критику, оскільки немає системи планування, тренування й оснащення українських бригад», – зазначила Стефанішина.

Віцепрем’єрка додала, що в умовах відсутності цього планування з боку союзників «не можна таку неспроможність перекладати на мобілізаційний вік в Україні».

У неї була ця дискусія, зокрема, з єврокомісаром з питань оборони Андрюсом Кубілюсом та очільницею європейської дипломатії Каєю Каллас.

«ЄС може відіграти велику роль саме в тренуванні українських військових… Спроможності тут великі – питання в плануванні. За умов належного планування й оснащення, безумовно, питання мобілізації не буде предметом таких дискусій. Тому, звичайно, це (заклики знизити мобілізаційний вік до 18 років), скажімо так, неприйнятна позиція», – пояснила Стефанішина.

Контекст

18 жовтня президент Володимир Зеленський в ефірі телемарафону наголошував, що у влади немає планів мобілізувати до Збройних сил з 18 років. Він наголосив, що в Україні немає жодних планів зменшити вік мобілізації. Розмови у медіапросторі про зниження призовного віку Зеленський назвав інформаційними вкидами та «великою проблемою». Хоча, за його словами, партнери України хотіли б, щоб був знижений вік мобілізації.

Пізніше радник голови Офісу президента Сергій Лещенко заявив, що представники Демократичної та Республіканської партій США тиснуть на президента Володимира Зеленського в питанні мобілізації військовозобовʼязаних з 18 років.

Адміністрація президента США вважає, що без збільшення кількості військових Україна не зможе покращити свою ситуацію на фронті, навіть за умови військової підтримки, написала 2 грудня Washington Post із посиланням на представників адміністрації. У Вашингтоні розчаровані тим, що українська влада не погоджується знизити призовний вік із 25 до 18 років, зазначило видання.

4 грудня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна має ухвалити складні рішення щодо мобілізації громадян для відбиття російської агресії, і ці заходи необхідні.

9 грудня Білий дім заявив про готовність озброїти і навчити новобранців, якщо в Україні буде знижено вік мобілізації, повідомив представник Держдепартаменту США Меттью Міллер. Зеленський відповів, що пріоритетом мають бути постачання ракет і зниження військового потенціалу Росії. «Ми не повинні компенсувати брак обладнання й підготовки молодістю солдатів», – написав президент.