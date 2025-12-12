В пятницу для посетителей открыли первый и минус первый этажи киевского ТОК Gulliver. Об этом сообщила пресс-служба Ощадбанка в комментарии Forbes 12 декабря. На этих этажах работают почти все магазины.
- Накануне в банке анонсировали открытие таких магазинов парфюмерии и косметики: Jo Malone, By Killian, Inglot, The Elixir, Brocard, Niche Bar, Loocitan, Kiko Milano, Poetry Home, Kiehls и Isei.
- Из fashion-брендов – Polo Ralph Lauren, Sandro, Maje, Max Mara Weekend, Max&CO, Zadig & Voltaire, Marc Cain, Roy Robson, Armani Exchange, Aeronautica Militare, FALKE, Hanro, Lacoste, Furla, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Giulia и Sinsay.
- Планировали открыть и магазины SOVA, Pandora, Tous, Love you, «Золотой Вік», «ДЕКА», Zelena, Style Avenue, МВМ, «Vodafone», «Фортуна тютюн», «Енот24», Strong.ua, GLO, Watsons и «Элит Зоо».
- 15 декабря заработает супермаркет «Сільпо» и сеть «Белая ромашка».
Контекст
Владельцем Gulliver считают бизнесмена Виктора Полищука. Он предоставил личное поручительство по кредиту, рассказывали Forbes двое собеседников из Ощадбанка и НБУ. Также Полищук лично вел переговоры о реструктуризации в 2020-м, сообщил на правах анонимности менеджер одного из госбанков. Хотя официально владельцем актива была компания «Три О» Вячеслава Игнатенко.
Подготовку к взысканию Gulliver банки начали в ноябре 2024 года, сама процедура стартовала в марте 2025-го.
Gulliver передали в собственность банков на основании закона об ипотеке, взыскание произошло через ипотечное предостережение, без судебного разбирательства. В будущем госбанки выставят ТОК на продажу.
Компания «Три О» 28 июля заявила, что «будет принимать все предусмотренные законом меры для восстановления прав на актив», говорится в пресс-релизе.
С 30 октября Gulliver закрыли. В частности, не работают торговая часть и часть офисных площадей. Офисная башня А открыта для арендаторов.
Как отмечают в Ощадбанке, после регистрации права собственности за госбанками бывший владелец препятствует передаче критически важных систем комплекса, в частности диспетчеризации, энергоснабжения, охранных систем и технической документации. Из-за этого появились угрозы безопасности посетителей и арендаторов, нарушаются бизнес-процессы.
Компания «Три О» заявила, что Gulliver был остановлен не из-за аварий или техногенных угроз, а по решению Ощадбанка. «Три О» оспаривает в суде государственную регистрацию права собственности на объект.
