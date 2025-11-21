ТОВ «Три О», колишній власник ТОК Gulliver, оскаржує державну реєстрацію права власності на об’єкт за АТ «Ощадбанк» і АТ «Укрексімбанк» у суді, йдеться в офіційному повідомленні компанії.

Деталі

Стягнення Gulliver на підставі іпотечного застереження є незаконним, йдеться в офіційному повідомленні ТОВ «Три О». У компанії кажуть, що стягнення є незаконним через неналежну (недостовірну) оцінку предмета іпотеки (Gulliver) при зверненні стягнення.

Держбанки оцінили ТОК Gulliver у 5,3 млрд грн, йдеться в повідомленні «Три О». У 2024-му вартість Gulliver, який на той час було передано в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів, оцінили у 7,6 млрд грн .

. Державні Ощадбанк і Укрексімбанк 26 липня 2025-го перереєстрували на себе право власності на київський торгово-офісний комплекс Gulliver. Ексвласник – компанія «Три О» – втратила комплекс через кредити, отримані ще в 2006 році.

ТОВ «Три О» перебуває у процесі банкрутства. Суд відкрив провадження 19 листопада 2025-го. ТОВ «Три О» вважає цю ухвалу такою, що суперечить законодавству.

Контекст

Власником Gulliver вважають Віктора Поліщука. Він надав особисту поруку за кредитом, розповідали Forbes двоє співрозмовників з Ощадбанку та НБУ. Також Поліщук особисто вів переговори про реструктуризацію у 2020-му, повідомив Forbes на правах анонімності менеджер одного з держбанків. Хоча офіційно власником активу була компанія «Три О» В’ячеслава Ігнатенка.

Підготовку до стягнення БФК Gulliver банки почали в листопаді 2024-го, сама процедура стартувала в березні 2025-го.

Gulliver передали у власність банків на підставі закону про іпотеку, стягнення відбулося через іпотечне застереження, без судового розгляду. В майбутньому держбанки виставлять ТОК на продаж.

Компанія «Три О» 28 липня заявила, що «вживатиме всіх передбачених законом заходів для відновлення прав на актив», ідеться в пресрелізі.

З 30 жовтня торговельно-офісний комплекс Gulliver тимчасово закрито. Зокрема не працюють торгова частина та частина офісних площ. Офісна вежа А відкрита для орендарів.

Як зазначають в Ощадбанку, після реєстрації права власності за держбанками колишній власник перешкоджає передачі критично важливих систем комплексу, зокрема диспетчеризації, енергопостачання, охоронних систем та технічної документації. Через це з’явилися загрози безпеці відвідувачів та орендарів, порушуються бізнес-процеси.

Компанія «Три О» заявила, що Gulliver було зупинено не через аварії чи техногенні загрози, а за рішенням Ощадбанку