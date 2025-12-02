Forbes Digital підписка
ТРЦ Gulliver в Киеве начнут открывать поэтапно с 12 декабря

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Ощадбанка 1 декабря приняла решение о начале поэтапного открытия ТОК Gulliver. Это стало возможным после устранения причин, приведших к возникновению чрезвычайной ситуации, говорится в сообщении госбанка.

  • По результатам ремонтно-восстановительных работ и тестирования оборудования профильными подрядчиками комиссия приняла решение об открытии отдельных частей комплекса, а именно двух этажей его торгово-развлекательной части.
  • 1 декабря возобновило работу отделение Ощадбанка, которое находится в ТОК Gulliver.
  • 12 декабря для посетителей откроют доступ к торговым площадям первого и минус первого этажей. Эту дату определили после предварительных переговоров с арендаторами, отметил Ощадбанк.
  • О точном перечне магазинов, которые откроют двери для клиентов 12 декабря, было сообщено дополнительно.
  • О сроках открытия других этажей и офисной части ТОК Gulliver решения будут приниматься по мере дальнейшей ликвидации причин возможного наступления чрезвычайной ситуации – «последствий умышленной порчи и небрежного отношения к инженерным системам комплекса со стороны предыдущего владельца», говорится в сообщении.

Контекст

Владельцем Gulliver считают бизнесмена Виктора Полищука. Он предоставил личное поручительство по кредиту, рассказывали Forbes двое собеседников из Ощадбанка и НБУ. Также Полищук лично вел переговоры о реструктуризации в 2020-м, сообщил на правах анонимности менеджер одного из госбанков. Хотя официально владельцем актива была компания «Три О» Вячеслава Игнатенко.

Подготовку к взысканию Gulliver банки начали в ноябре 2024-го, сама процедура стартовала в марте 2025-го.

Gulliver передали в собственность банков на основании закона об ипотеке, взыскание произошло через ипотечное предостережение, без судебного разбирательства. В будущем госбанки выставят ТОК на продажу.

Компания «Три О» 28 июля заявила, что «будет принимать все предусмотренные законом меры для восстановления прав на актив», говорится в пресс-релизе.

С 30 октября Gulliver закрыли. В частности, не работают торговая часть и часть офисных площадей. Офисная башня А открыта для арендаторов.

Как отмечают в Ощадбанке, после регистрации права собственности за госбанками бывший владелец препятствует передаче критически важных систем комплекса, в частности диспетчеризации, энергоснабжения, охранных систем и технической документации. Из-за этого появились угрозы безопасности посетителей и арендаторов, нарушаются бизнес-процессы.

Компания «Три О» заявила, что Gulliver был остановлен не из-за аварий или техногенных угроз, а по решению Ощадбанка. «Три О» оспаривает в суде государственную регистрацию права собственности на объект.

