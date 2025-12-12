У п’ятницю для відвідувачів відкрили перший та мінус перший поверхи київського ТОК Gulliver. Про це повідомила пресслужба Ощадбанку у коментарі Forbes 12 грудня. На цих поверхах працюють майже всі магазини.

Деталі

Напередодні в банку анонсували відкриття таких магазинів парфумерії та косметики: Jo Malone, By Killian, Inglot, The Elixir, Brocard, Niche Bar, Loocitan, Kiko Milano, Poetry Home, Kiehls та Isei.

З fashion-брендів – Polo Ralph Lauren, Sandro, Maje, Max Mara Weekend, Max&CO, Zadig & Voltaire, Marc Cain, Roy Robson, Armani Exchange, Aeronautica Militare, FALKE, Hanro, Lacoste, Furla, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Giulia та Sinsay.

Планували відкрити і магазини SOVA, Pandora, Tous, Love you, «Золотий Вік», «ДЕКА», Zelena, Style Avenue, МВМ, «Vodafone», «Фортуна тютюн», «Єнот24», Strong.ua, GLO, Watsons та «Еліт Зоо».

15 грудня запрацює супермаркет «Сільпо» та мережа «Біла ромашка».

ТОК Gulliver напередодні відкриття. Фото: пресслужба Ощадбанку Фото надано пресслужбою

Контекст

Власником Gulliver вважають бізнесмена Віктора Поліщука. Він надав особисту поруку за кредитом, розповідали Forbes двоє співрозмовників з Ощадбанку та НБУ. Також Поліщук особисто вів переговори про реструктуризацію в 2020-му, повідомив на правах анонімності менеджер одного з держбанків. Хоча офіційно власником активу була компанія «Три О» В’ячеслава Ігнатенка.

Підготовку до стягнення Gulliver банки почали в листопаді 2024 року, сама процедура стартувала в березні 2025-го.

Gulliver передали у власність банків на підставі закону про іпотеку, стягнення відбулося через іпотечне застереження, без судового розгляду. В майбутньому держбанки виставлять ТОК на продаж.

Компанія «Три О» 28 липня заявила, що «вживатиме всіх передбачених законом заходів для відновлення прав на актив», ідеться в пресрелізі.

З 30 жовтня Gulliver закрили. Зокрема, не працюють торгова частина та частина офісних площ. Офісна вежа А відкрита для орендарів.

Як зазначають в Ощадбанку, після реєстрації права власності за держбанками колишній власник перешкоджає передачі критично важливих систем комплексу, зокрема диспетчеризації, енергопостачання, охоронних систем та технічної документації. Через це з’явилися загрози безпеці відвідувачів та орендарів, порушуються бізнес-процеси.

Компанія «Три О» заявила, що Gulliver було зупинено не через аварії чи техногенні загрози, а за рішенням Ощадбанку. «Три О» оскаржує в суді державну реєстрацію права власності на об’єкт.