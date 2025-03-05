Во Львове завершили строительство логистического центра Port.Lviv за $65 млн

Строительство логистического центра Port.Lviv площадью 77 000 кв. м завершено: последняя очередь получила сертификат в феврале 2025 года. Стоимость комплекса оценивается в $65 млн. Об этом сообщили в пресс-службе Alterra Group, девелопера и управляющего проекта.

Подробности

Комплекс объединяет склады, производственные, торговые и офисные зоны площадью от 60 до 16 500 кв. м с высотой потолков 3–12 м. Вакантность помещений на февраль 2025 года – менее 1%.

Здесь работают более 80 компаний, в том числе «ОМЕГА» (автозапчасти), Meest International (сортировка отправлений), «ТОМ» (арахисовая паста), Golden Tile (плитка), TSG (автостекло), создав более 1000 рабочих мест.

На территории есть зона питания, конференц-зал в укрытии, душевые, санузлы и зона отдыха с озером и ландшафтным дизайном.

Безопасность обеспечивают видеонаблюдение, контроль доступа, спринклерные системы пожаротушения, автоматизированное управление коммуникациями и генераторы, обеспечивающие бесперебойную работу при отключении электричества.

Контекст

Строительство логистического центра PORT Lviv началось 16 июня 2021 года. Несмотря на трудности из-за полномасштабного вторжения, Alterra Group ускорила работы, чтобы поддержать украинских предпринимателей в возобновлении бизнеса. В январе 2023 года завершили все этапы строительства комплекса площадью 48 000 кв. м.

Девелопер и управляющий проектом – ООО Alterra Group, основанное в 2016 году с уставным фондом 5 млн грн, бенефициар – Дмитрий Ковальчук.

В портфеле компании девять проектов: 107 868 кв. м уже введено в эксплуатацию, еще 108 900 кв. м планируют завершить в 2025 году. По данным Опендатабота, доход за 2024 год составил 236,97 млн ​​грн (вдвое больше, чем в 2023-м), убыток сократился до 699 300 грн (в 1,7 раза меньше, чем в прошлом году).