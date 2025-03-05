У Львові завершили будівництво логістичного центру Port.Lviv за $65 млн

Будівництво логістичного центру Port.Lviv площею 77 000 кв. м завершено: остання черга отримала сертифікат у лютому 2025 року. Вартість комплексу оцінюють у $65 млн. Про це повідомили у пресслужбі Alterra Group, девелопера та управителя проєкту.

Деталі

Комплекс поєднує склади, виробничі, торговельні та офісні зони площею від 60 до 16 500 кв. м із висотою стель 3-12 м. Вакантність приміщень на лютий 2025 року – менше 1%.

Тут працюють понад 80 компаній, зокрема «ОМЕГА» (автозапчастини), Meest International (сортування відправлень), «ТОМ» (арахісова паста), Golden Tile (плитка), TSG (автоскло), створивши понад 1 000 робочих місць.

На території є зона харчування, конференц-зал в укритті, душові, санвузли та зона відпочинку з озером і ландшафтним дизайном.

Безпеку гарантують відеоспостереження, контроль доступу, спринклерні системи пожежогасіння, автоматизоване управління комунікаціями та генератори, які забезпечують безперебійну роботу під час відключень електрики.

Контекст

Будівництво логістичного центру PORT Lviv стартувало 16 червня 2021 року. Попри труднощі через повномасштабне вторгнення, Alterra Group прискорила роботи, щоб підтримати українських підприємців у відновленні бізнесу. У січні 2023 року завершили всі етапи будівництва комплексу площею 48 000 кв. м.

Девелопер і управитель проєкту – ТОВ Alterra Group, засноване у 2016 році з статутним фондом 5 млн грн, бенефіціар – Дмитро Ковальчук.

У портфелі компанії 9 проєктів: 107 868 кв. м уже введено в експлуатацію, ще 108 900 кв. м планують завершити у 2025 році. За даними Опендатабот, дохід за 2024 рік склав 236,97 млн грн (удвічі більше, ніж у 2023-му), збиток скоротився до 699,3 тис. грн (у 1,7 раза менше, ніж торік).