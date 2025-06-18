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monobank начал возвращать кэшбек компаниям, пользующимся его зарплатным проектом. Это должно помочь привлечь новых клиентов и расширить присутствие банка в бизнес-сегменте. Как это работает?
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monobank, работающий на базе Универсал Банка, будет возвращать 1% от всех выплат сотрудникам компаний, имеющим в банке зарплатные проекты, объявил соучредитель mono Олег Гороховский в Telegram. Кэшбек будет начисляться не только на заработную плату, но и на больничные или стипендии.
monobank в октябре прошлого года начал выплачивать стипендии студентам Национального авиационного университета, а через четыре месяца запустил зарплатные карты.
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