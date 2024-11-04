В МВФ назвали неэффективным повторное введение 50% налога на прибыль банков

Введение 50%-го налога на прибыль банков второй год подряд противоречит природе налога на сверхприбыль, считает заместитель главы миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Тревор Лессард. Такое решение подрывает доверие к политике и неэффективно, сказал он в интервью «Интерфакс-Украина».

Благодаря налогу на прибыль банков и небанковских финучреждений правительство хочет привлечь в госбюджет почти 31 млрд грн.