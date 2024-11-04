В МВФ назвали неэффективным повторное введение 50% налога на прибыль банков

Введение 50%-го налога на прибыль банков второй год подряд противоречит природе налога на сверхприбыль, считает заместитель главы миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Тревор Лессард. Такое решение подрывает доверие к политике и неэффективно, сказал он в интервью «Интерфакс-Украина».
Благодаря налогу на прибыль банков и небанковских финучреждений правительство хочет привлечь в госбюджет почти 31 млрд грн.
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Подробности
- Налоги на непредсказуемые доходы применяются всего на один год, в противном случае за это необходимо платить политическую цену.
- «Если вы вводите налог на чрезвычайную прибыль более одного раза, то люди начнут реагировать, и вы начнете терять доверие к политике», – отмечает Лессард.
- По его словам, банки после повторного введения 50%-го налога на прибыль могут изменить свою политику прибыли в ожидании очередного такого повышения.
- Лессард считает, что банкам следует подготовиться к третьему разу, ведь есть вероятность, что это произойдет снова. Речь идет о стабильно высокой потребности Украины во внутренних доходах на протяжении многих лет, пояснил он.
- С учетом преодоления политических трудностей, связанных с поддержкой в Верховной Раде инициатив по повышению налогов, «лучшим выбором будет повышение налогов долгосрочным, эффективным способом, который принесет вам дивиденды в среднесрочной перспективе, в отличие от одноразового повышения налогов, когда в следующем году все равно останется разрыв в доходах», – добавил Лессард.
Контекст
10 октября Верховная Рада приняла закон о повышении налогов. Для банков налог на прибыль вырастет с 25% до 50% с 2024 года. А для небанковских финучреждений – до 25% с 2025 года. В следующем году оба налога должны принести в бюджет почти 31 млрд грн.
НБУ считает слишком рискованным очередное повышение налога на прибыль банков, заявлял глава Нацбанка Андрей Пышный. А заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова считает, что ряд банков не будут отвечать требованиям НБУ относительно достаточности капитала. В частности, это несет угрозу двум госбанкам.
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