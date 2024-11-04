У МВФ назвали неефективним повторне запровадження 50% податку на прибуток банків

Запровадження 50% податку на прибуток банків другий рік поспіль суперечить природі податку на надприбуток, вважає заступник голови місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Тревор Лессард. Таке рішення підриває довіру до політики і не є ефективним, сказав він в інтервʼю «Інтерфакс-Україна».
Завдяки податку на прибуток банків і небанківських фінустанов уряд хоче залучити до держбюджету майже 31 млрд грн.
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Деталі
- Податки на непередбачувані доходи застосовуються лише на один рік, в іншому випадку за це потрібно платити політичну ціну.
- «Якщо ви запроваджуєте податок на надзвичайний прибуток більш ніж один раз, то люди почнуть реагувати, і ви почнете втрачати довіру до політики», – Лессард.
- За його словами, банки після повторного введення 50% податку на прибуток можуть змінити свою політику прибутку в очікуванні чергового такого підвищення.
- Лессард вважає, що банкам слід підготуватися до третього разу, адже є ймовірність, що це станеться знову. Йдеться про стабільно високу потребу України у внутрішніх доходах протягом багатьох років, пояснив він.
- З урахуванням подолання політичних труднощів, повʼязаних із підтримкою у Верховній Раді ініціатив щодо підвищення податків, «найкращим вибором буде підвищення податків у довгостроковий, ефективний спосіб, що принесе вам дивіденди в середньостроковій перспективі, на відміну від одноразового підвищення податків, коли наступного року все одно залишиться розрив у доходах», додав Лессард.
Контекст
10 жовтня Верховна Рада ухвалила закон про підвищення податків. Для банків податок на прибуток зросте з 25% до 50% з 2024 року. А для небанківських фінустанов – до 25% з 2025-го. Наступного року обидва податки мають принести до бюджету майже 31 млрд грн.
НБУ вважає занадто ризикованим чергове підвищення податку на прибуток банків, заявляв голова Нацбанку Андрій Пишний. А заступниця голови НБУ Катерина Рожкова вважає, що низка банків не відповідатимуть вимогам НБУ щодо достатності капіталу. Зокрема, це загрожує двом держбанкам.
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