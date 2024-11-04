У МВФ назвали неефективним повторне запровадження 50% податку на прибуток банків

Запровадження 50% податку на прибуток банків другий рік поспіль суперечить природі податку на надприбуток, вважає заступник голови місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Тревор Лессард. Таке рішення підриває довіру до політики і не є ефективним, сказав він в інтервʼю «Інтерфакс-Україна».

Завдяки податку на прибуток банків і небанківських фінустанов уряд хоче залучити до держбюджету майже 31 млрд грн.