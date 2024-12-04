В Нью-Йорке застрелили топ-менеджера крупнейшей американской компании в области медстрахования UnitedHealth

Топ-менеджер американской компании здравоохранения UnitedHealth Group Брайан Томпсон, 50 был смертельно ранен перед мероприятием для инвесторов в центре Манхэттена в среду, 4 декабря, пишет Financial Times . Томпсон был объявлен мертвым в больнице после того, как в него выстрелили возле отеля Hilton Midtown.

Ключевые факты

Полиция Нью-Йорка обнаружила 50-летнего мужчину без сознания с огнестрельным ранением в грудь в одном из самых оживленных деловых и туристических районов города.

Мужчина был доставлен в больницу Mount Sinai Hospital, где позже была констатирована его смерть, добавили в полиции Нью-Йорка. Полиция заявила, что личность жертвы не будет разглашаться, пока не будет проинформирована его семья. Источники уже подтвердили, что речь идет о Томпсоне.

Томпсон должен выступить на мероприятии перед инвесторами позже того же дня вместе с другими руководителями компании, включая генерального директора группы Эндрю Витти.

Томпсон был объявлен мертвым в больнице после того, как его выстрелили возле отеля Hilton Midtown в Нью-Йорке. Фото Getty Images Томпсон был объявлен мертвым в больнице после того, как его выстрелили возле отеля Hilton Midtown в Нью-Йорке. Фото Getty Images Предыдущий слайд Следующий слайд

По данным источников Bloomberg, вероятно, нападение на Томпсона было умышленным. По прибытии топ-менеджера вероятный нападающий ждал его и застрелил с расстояния около шести метров, прежде чем скрыться с места преступления. По словам источника, стрелок все еще находится на свободе.

Полиция Нью-Йорка заявила, что в настоящее время арестов нет, и расследование продолжается.

По данным полиции Нью-Йорка, подозреваемый был описан как белый мужчина, одетый в пальто, черно-белые кроссовки, и у которого был серый рюкзак и черная маска на лице.

Контекст

Томпсон работал в UnitedHealth с 2004 года, занимал разные должности в страховом подразделении UnitedHealthcare, в том числе отвечал за корпоративное развитие и был финансовым директором подразделения Medicare и пенсионного обеспечения. Он занимал должность генерального директора страхового подразделения UnitedHealthcare в Миннесоте с 2021 года.

UnitedHealth, рыночная стоимость которой составляет $566 млрд, в прошлом году получила почти $372 млрд выручки, став четвертой по величине публичной компанией США по объему продаж.