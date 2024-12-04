Forbes Digital підписка
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

У Нью-Йорку застрелили топ-менеджера найбільшої американської компанії в галузі медстрахування UnitedHealth

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Топ-менеджера американської компанії охорони здоровʼя UnitedHealth Group Брайана Томпсона, 50 було смертельно поранено перед заходом для інвесторів у центрі Манхеттена в середу, 4 грудня, пише Financial Times. Томпсон був оголошений мертвим у лікарні після того, як у нього вистрілили біля готелю Hilton Midtown.

Томпсон керував UnitedHealthcare, яка є найбільшою американською медичною страховою компанією, вона принесла близько 75% виторгу групи.

⚡️ Хто, на вашу думку, заслуговує на звання «Підприємець року 2024»? Дізнайтесь більше про кожного з кандидатів та проголосуйте за посиланням. Ваш голос визначить переможця номінації «Вибір аудиторії».

Ключові факти

  • Поліція Нью-Йорка виявила 50-річного чоловіка непритомним з вогнепальним пораненням у груди в одному з найжвавіших ділових та туристичних районів міста.
  • Чоловік був доставлений ​​до лікарні Mount Sinai Hospital, де пізніше була констатована його смерть, додали в поліції Нью-Йорка. Поліція заявила, что особистість жертви не розголошуватиметься, поки не буде проінформована його родина. Джерела вже підтвердили, що йдеться про Томпсона.
  • Томпсон мав виступити на заході перед інвесторами пізніше того ж дня разом з іншими керівниками компанії, включаючи генерального директора групи Ендрю Вітті.
Getty Images

Томпсон був оголошений мертвим у лікарні після того, як у нього вистрілили біля готелю Hilton Midtown у Нью-Йорку. Фото Getty Images

Getty Images

Томпсон був оголошений мертвим у лікарні після того, як у нього вистрілили біля готелю Hilton Midtown у Нью-Йорку. Фото Getty Images

Попередній слайд
Наступний слайд
  • За даними джерел Bloomberg, ймовірно, напад на Томпсона був навмисним. Після прибуття топ-менеджера ймовірний нападник чекав на нього і застрелив з відстані близько 6 метрів, перш ніж зникнути з місця злочину. За словами джерела, стрілець все ще перебуває на волі.
  • Поліція Нью-Йорка заявила, що на даний момент арештів немає, і розслідування продовжується.
  • За даними поліції Нью-Йорка, підозрюваний був описаний як білий чоловік, одягнений у пальто, чорно-білі кросівки, і який мав сірий рюкзак та чорну маску на обличчі.

Контекст

Томпсон працював в UnitedHealth з 2004 року, обіймав різні посади у страховому підрозділі UnitedHealthcare, у тому числі займався корпоративним розвитком та був фінансовим директором підрозділу Medicare й пенсійного забезпечення. Він обіймав посаду генерального директора страхового підрозділу UnitedHealthcare у Міннесоті з 2021 року.

UnitedHealth, ринкова вартість якої становить $566 млрд, минулого року отримала майже $372 млрд виручки, ставши четвертою за величиною публічною компанією США за обсягом продажів.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні