У Нью-Йорку застрелили топ-менеджера найбільшої американської компанії в галузі медстрахування UnitedHealth

Топ-менеджера американської компанії охорони здоровʼя UnitedHealth Group Брайана Томпсона, 50 було смертельно поранено перед заходом для інвесторів у центрі Манхеттена в середу, 4 грудня, пише Financial Times. Томпсон був оголошений мертвим у лікарні після того, як у нього вистрілили біля готелю Hilton Midtown.
Томпсон керував UnitedHealthcare, яка є найбільшою американською медичною страховою компанією, вона принесла близько 75% виторгу групи.
⚡️ Хто, на вашу думку, заслуговує на звання «Підприємець року 2024»? Дізнайтесь більше про кожного з кандидатів та проголосуйте за посиланням. Ваш голос визначить переможця номінації «Вибір аудиторії».
Ключові факти
- Поліція Нью-Йорка виявила 50-річного чоловіка непритомним з вогнепальним пораненням у груди в одному з найжвавіших ділових та туристичних районів міста.
- Чоловік був доставлений до лікарні Mount Sinai Hospital, де пізніше була констатована його смерть, додали в поліції Нью-Йорка. Поліція заявила, что особистість жертви не розголошуватиметься, поки не буде проінформована його родина. Джерела вже підтвердили, що йдеться про Томпсона.
- Томпсон мав виступити на заході перед інвесторами пізніше того ж дня разом з іншими керівниками компанії, включаючи генерального директора групи Ендрю Вітті.
- За даними джерел Bloomberg, ймовірно, напад на Томпсона був навмисним. Після прибуття топ-менеджера ймовірний нападник чекав на нього і застрелив з відстані близько 6 метрів, перш ніж зникнути з місця злочину. За словами джерела, стрілець все ще перебуває на волі.
- Поліція Нью-Йорка заявила, що на даний момент арештів немає, і розслідування продовжується.
- За даними поліції Нью-Йорка, підозрюваний був описаний як білий чоловік, одягнений у пальто, чорно-білі кросівки, і який мав сірий рюкзак та чорну маску на обличчі.
Контекст
Томпсон працював в UnitedHealth з 2004 року, обіймав різні посади у страховому підрозділі UnitedHealthcare, у тому числі займався корпоративним розвитком та був фінансовим директором підрозділу Medicare й пенсійного забезпечення. Він обіймав посаду генерального директора страхового підрозділу UnitedHealthcare у Міннесоті з 2021 року.
UnitedHealth, ринкова вартість якої становить $566 млрд, минулого року отримала майже $372 млрд виручки, ставши четвертою за величиною публічною компанією США за обсягом продажів.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.