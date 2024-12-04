У Нью-Йорку застрелили топ-менеджера найбільшої американської компанії в галузі медстрахування UnitedHealth

Топ-менеджера американської компанії охорони здоровʼя UnitedHealth Group Брайана Томпсона, 50 було смертельно поранено перед заходом для інвесторів у центрі Манхеттена в середу, 4 грудня, пише Financial Times. Томпсон був оголошений мертвим у лікарні після того, як у нього вистрілили біля готелю Hilton Midtown.

Томпсон керував UnitedHealthcare, яка є найбільшою американською медичною страховою компанією, вона принесла близько 75% виторгу групи.