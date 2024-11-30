«Келлог – это мощный выбор». Экс-посол США Джон Хербст рассказал Forbes Ukraine, кто в команде Трампа на стороне Украины, а от кого ждать сюрпризов. Интервью

Чего ждать Украине от администрации избранного президента США Дональда Трампа? Рассказывает Джон Хербст, экс-посол США в Украине с 31-летним опытом дипломатической службы. В настоящее время он старший директор Евразийского центра Atlantic Council

Инаугурация Дональда Трампа, 47-го президента США, запланирована на 20 января 2025 года. Он уже определился с номинациями на ключевые внешнеполитические должности своей администрации. 27 ноября поздно вечером по Киеву стало известно, что направление по вопросам Украины и РФ Трамп доверил генералу армии США в отставке Киту Келлогу. Он должен обеспечить «мир посредством силы», по замыслу Трампа.

Кроме Келлога, номинированы следующие кандидаты:

госсек – сенатор Марко Рубио;

советник по нацбезопасности – конгрессмен и ветеран-спецназначен Майк Уолтц;

глава Пентагона – офицер Национальной гвардии США и ведущий FOX News Пит Хегсет;

директор ЦРУ – политик и адвокат Джон Рэтклифф;

– политик и адвокат Джон Рэтклифф; директор Нацразведки – бывшая конгрессвумен, перешедшая из Демократической в Республиканскую партию, Тулси Габбард.

Большинство внешнеполитических кандидатов еще должен одобрить Сенат. Спойлер – с неоднозначными кандидатами могут возникнуть проблемы. Сенаторы уже отклонили первого номинанта Трампа на должность генпрокурора, скандального конгрессмена Мэтта Гетца.

Как оценить позицию каждого из номинантов Трампа для Украины и что это говорит о внешней политике самого президента США, Forbes Ukraine расспросил Джона Хербста.

О Келлоге как представителе по вопросам Украины

Келлог – хороший выбор для Украины?

Это мощный выбор. Около недели назад в интервью Fox он говорил, что решение Джо Байдена позволить Украине использовать ракеты по российской территории дает Трампу рычаги влияния в переговорах с Россией. Это абсолютно правильно.

Еще он говорил о необходимости Украины стать сильной независимой суверенной страной.

Кит Келлог, спецпредставитель по вопросам Украины и РФ Фото Getty Images

Однако не все украинцы могут быть удовлетворены. В своем плане завершения войны на AFPI Келлог не поддерживает членство Украины в НАТО и деоккупацию всех территорий для завершения войны.

Понимаю это беспокойство. Как и по поводу тезисов о возможном подходе Трампа к миру. Но учтите риторику Келлога об интересах США и опасности, которую представляет Россия. Это важно. Не все в Республиканской партии считают Россию врагом. Они этого не понимают. Путин же ежедневно говорит, что США являются врагом номер один для РФ.

Будущие шаги Трампа не являются оптимальными для Украины. Но могут быть достаточно хороши для вас и плохи для Путина.

О хороших для Украины кандидатах

Что скажете о кандидате на должность госсекретаря Марко Рубио?

Хороший выбор. Рубио не говорил прямо о необходимости укрепления Украины. Но он отдает себе отчет: чтобы переговоры с РФ имели успех, Путин должен понять, что не сможет захватить больше украинской территории. Что Украина будет хорошо вооруженной страной, сдерживающей российскую агрессию в будущем.

Рубио – ястреб в отношении Китая. Его можно убедить, что для удерживания Китая от нападения на Тайвань нужно помочь Украине?

Уверен, Рубио это понимает. В окружении Трампа есть голоса, не представляющие, насколько тесная связь между Россией и Китаем. У них сильная позиция относительно Пекина, но ужасная относительно России. Рубио приходится маневрировать.

Избранный президент США Дональд Трамп и Марко Рубио Фото Getty Images

Еще один номинант – Майк Уолтц, советник по нацбезопасности.

Я бы описал Уолтца так же, как Рубио. Он понимает, что Россия является угрозой для США.

Малоизвестный деятель Пит Хегсет – возможный министр обороны.

Слышал от надежных людей, что взгляды Хегсета на интересы США сродни взглядам Рубио и Уолтца. Если это так, то это сильный выбор. Хороший для США. Не идеальный, но неплохой для Украины.

Джон Рэтклифф, потенциальный директор ЦРУ?

Он имеет выдающуюся публичную репутацию и является сильным поклонником американской силы. Думаю, у него будет подход к Украине, похожий на Рубио, Уолтца и Хегсета.

Кандидат на должность министра обороны США Пит Хегсет, 21 ноября 2024 года Фото Getty Images

Об опасных кандидатах

Давайте о менее положительных кандидатах. Даже не кандидат, а избранный вице-президентом Джей Ди Вэнс.

Он не спешит высказываться о России как угрозе для США. О повышении опасности для союзников Америки в НАТО, если Путин победит в Украине. Это создало бы основания для увеличения расходов США.

Еще не понятно, играет ли он какую-либо роль в украинском вопросе.

Можно ли спрогнозировать: он будет похож на Дика Чейни или скорее на Майка Пенса?

Ищите ответ в фактах. Вспомните время, когда фактор Трампа был важен для принятия закона о помощи Украине в Конгрессе. И вспомните, что говорил тогда сенатор Вэнс.

Джей Ди Вэнс, избранный вице-президентом США Фото Getty Images

Больше всего пугает Тулси Габбард, кандидат на должность директора Нацразведки…

Очень противоречивый и странный выбор Трампа. Габбард не продемонстрировала ни одного понимания, насколько опасна Россия. Она, кажется, не понимает, насколько опасен Иран. Трамп был очень жестким по отношению к Ирану.

Габбард резко критиковала Трампа за вывод США из несовершенного ядерного соглашения с Ираном. И за ликвидацию Касема Сулеймани, главы иранской военной разведки.

Кто такая Тулси Габбард? Вокруг кандидатуры Габбард больше всего шума. Опыта работы в разведке у нее нет. В то же время она будет наблюдать за 16 другими разведывательными агентствами США и иметь доступ к некоторым наиболее секретным программам нацбезопасности, писал Times. Габбард появлялась в эфирах Russia Today, призвала не поддерживать Украину и распространяла теории заговора, такие как о биолабораториях в Украине. В марте 2022-го ЦПД при СНБО обвинял Габбард в работе на иностранную аудиторию за деньги Кремля, но в ноябре 2024-го удалил это сообщение из Telegram. Читать больше Свернуть

Есть гипотеза, что Трамп номинировал Габбард, чтобы угодить не только умеренной, но и правой конспирологической части своих избирателей.

Подозреваю, что избиратели Трампа последовали бы за ним, несмотря ни на что. Но не все. Поэтому эта гипотеза может иметь смысл.

Есть ли шанс, что Сенат утвердит Габбард?

Да. Некоторые сенаторы уже заявили, что должны допросить ее. Процесс утверждения и слушаний в Сенате будет очень важен.

Тулси Габбард во время предвыборного митинга в пользу кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа в Питтсбурге, 4 ноября 2024 года Фото Getty Images

О влиянии на украинскую политику Трампа

Кто из номинантов Трампа будет иметь наибольшее влияние на его внешнюю и украинскую политику? Будет ли влиять кто-то вне администрации, как в свое время Руди Джулиани?

Ее будет формировать сам Дональд Трамп.

Но к чьим советам он может больше всего прислушиваться?

Если идти по номинациям – Уолтца. Большинство кандидатов смотрят в одном направлении. Понимают значимость американской силы и лидерства.

Признают, что на самом деле у нас есть враги. И это не только Китай, а также Россия, Иран и Северная Корея. Они понимают, что слабость не принесет пользы США – будь то в переговорах о мире между Израилем и Хезболлой или между Россией и Украиной.

Трампа в Украине часто воспринимают как изоляциониста. Но учитывая его кандидатов, это ошибочное мнение.

Да. Ошибочно [считать Трампа изоляционистом].