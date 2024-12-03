Президент Южной Кореи ввел военное положение

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил военное положение в стране, сообщило агентство Yonhap 3 декабря. Глава страны заявил о возможности государственного переворота. Обращение президента транслировалось в прямом эфире на телеканале YTN. Курс местной валюты – воны – упал до самого низкого уровня за последние два года.
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Подробности
- Президент Южной Кореи созвал срочное совещание в своем офисе, после чего заявил о риске паралича властей из-за попыток инициировать против него процедуру импичмента.
- Юн объяснил, что введение военного положения необходимо для защиты конституционного порядка страны, поскольку, по его словам, оппозиция, которая «контролирует парламент, поддерживает Северную Корею и парализует работу правительства», представляет угрозу, пишет Reuters.
- Президент высказался против сокращения парламентом бюджета на борьбу с наркопреступностью и обеспечение общественной безопасности, назвав такие действия «явным антигосударственным актом». Юн Сок Ель не сообщил, какие конкретно меры будут предприняты в рамках военного положения.
- Вход в парламент Южной Кореи заблокирован, доступ перекрыли даже депутатам.
- «Мы устраним антигосударственные силы и вернем страну к нормальной жизни как можно скорее», – заявил Юн. По его словам, военное положение может вызвать определенные неудобства, но президент пообещал приложить усилия, чтобы минимизировать его влияние на население.
- После объявления военного положения курс южнокорейской воны снизился до 1427,1 за доллар, достигнув самого низкого уровня за последние два года.
Контекст
В конце ноября оппозиционная Демократическая партия Южной Кореи, имеющая большинство в парламенте, отклонила правительственное предложение по бюджету и приняла решение инициировать импичмент государственному аудитору и главному прокурору.
Кроме того, Демократическая партия предупредила, что потребует импичмента министра обороны, если правительство примет решение отправить «вооруженные силы» в Украину для наблюдения за северокорейскими войсками без согласия парламента. Это стало реакцией на рассмотрение правительством Сеула возможности направить в Украину группу представителей разведки и северокорейских дезертиров, готовых помочь ВСУ в противостоянии с солдатами КНДР. Основной целью этой группы является анализ тактики северокорейских войск, развернутых для поддержки России в ее военных действиях.
Юн Сок Ель стал президентом 10 мая 2022 года. Президента Южной Кореи избирают всеобщим прямым голосованием на пять лет без права переизбрания. Глава государства возглавляет правительство и занимает должность верховного главнокомандующего Вооруженными силами Южной Кореи.
27 ноября министр обороны Рустем Умеров провел встречу с Юн Сок Елем во время визита в эту страну, а также с министром обороны Ким Йон Хеном. Умеров сообщил, что во время встречи обсуждалось участие солдат КНДР в войне против Украины и связанные с этим вызовы безопасности. Юн отметил, что Южная Корея может рассмотреть возможность предоставления военной поддержки Украине в зависимости от уровня военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой.
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