Президент Южной Кореи ввел военное положение

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил военное положение в стране, сообщило агентство Yonhap 3 декабря. Глава страны заявил о возможности государственного переворота. Обращение президента транслировалось в прямом эфире на телеканале YTN. Курс местной валюты – воны – упал до самого низкого уровня за последние два года.

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Президент Южной Кореи созвал срочное совещание в своем офисе, после чего заявил о риске паралича властей из-за попыток инициировать против него процедуру импичмента.

Юн объяснил, что введение военного положения необходимо для защиты конституционного порядка страны, поскольку, по его словам, оппозиция, которая «контролирует парламент, поддерживает Северную Корею и парализует работу правительства», представляет угрозу, пишет Reuters.

Президент высказался против сокращения парламентом бюджета на борьбу с наркопреступностью и обеспечение общественной безопасности, назвав такие действия «явным антигосударственным актом». Юн Сок Ель не сообщил, какие конкретно меры будут предприняты в рамках военного положения.

Вход в парламент Южной Кореи заблокирован, доступ перекрыли даже депутатам.

«Мы устраним антигосударственные силы и вернем страну к нормальной жизни как можно скорее», – заявил Юн. По его словам, военное положение может вызвать определенные неудобства, но президент пообещал приложить усилия, чтобы минимизировать его влияние на население.

После объявления военного положения курс южнокорейской воны снизился до 1427,1 за доллар, достигнув самого низкого уровня за последние два года.

Контекст

В конце ноября оппозиционная Демократическая партия Южной Кореи, имеющая большинство в парламенте, отклонила правительственное предложение по бюджету и приняла решение инициировать импичмент государственному аудитору и главному прокурору.

Кроме того, Демократическая партия предупредила, что потребует импичмента министра обороны, если правительство примет решение отправить «вооруженные силы» в Украину для наблюдения за северокорейскими войсками без согласия парламента. Это стало реакцией на рассмотрение правительством Сеула возможности направить в Украину группу представителей разведки и северокорейских дезертиров, готовых помочь ВСУ в противостоянии с солдатами КНДР. Основной целью этой группы является анализ тактики северокорейских войск, развернутых для поддержки России в ее военных действиях.

Юн Сок Ель стал президентом 10 мая 2022 года. Президента Южной Кореи избирают всеобщим прямым голосованием на пять лет без права переизбрания. Глава государства возглавляет правительство и занимает должность верховного главнокомандующего Вооруженными силами Южной Кореи.

27 ноября министр обороны Рустем Умеров провел встречу с Юн Сок Елем во время визита в эту страну, а также с министром обороны Ким Йон Хеном. Умеров сообщил, что во время встречи обсуждалось участие солдат КНДР в войне против Украины и связанные с этим вызовы безопасности. Юн отметил, что Южная Корея может рассмотреть возможность предоставления военной поддержки Украине в зависимости от уровня военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой.