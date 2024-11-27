Умеров встретился с президентом и министром обороны Южной Кореи. О чем шла речь

Министр обороны Рустем Умеров встретился с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем в рамках визита в эту страну, а также с министром обороны Ким Йон Хеном, пишет Yonhap. Умеров не ответил на вопросы журналистов о том, передавал ли он запрос о вооруженной помощи.
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Ключевые факты
- Администрация президента Южной Кореи сообщила, что делегация во главе с Умеровым встретилась с Юном, чтобы обменяться разведданными о растущем военном сотрудничестве между Россией и Северной Кореей и обсудить общие меры реагирования на угрозы безопасности.
- Делегация Украины также провела отдельные переговоры с советником по национальной безопасности и министром обороны, чтобы обменяться разведданными о северокорейских войсках, дислоцированных в России, и выразила надежду на углубление будущего сотрудничества с Южной Кореей, добавили в ведомстве.
- Агентство Yonhap отмечает, что Умеров промолчал в ответ на вопросы журналистов о том, просил ли он во время переговоров о вооруженной помощи Южной Кореи.
- Визит делегации состоялся на фоне предположений, что Умеров запросит южнокорейское оружие. Однако официальные лица отказались подтвердить эту информацию.
- Юн заявил, что Южная Корея может рассмотреть возможность предоставления военной поддержки Украине в зависимости от уровня военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой.
- По данным опроса Gallup Korea, проведенного в октябре, большинство южнокорейцев рассматривают растущие военные связи между Пхеньяном и Москвой как угрозу, однако 82% выступают против отправки Украине военной помощи, включая оружие, пишет Reuters.
Контекст
Южная Корея является одним из крупнейших экспортеров оружия в мире и заключила крупные и выгодные оборонные соглашения с соседями Украины. Южная Корея предоставила Украине машины для разминирования, бронежилеты и другую нелетальную помощь и не исключила поставки оружия Киеву, особенно после того, как Сеул и Вашингтон сообщили об отправке тысяч северокорейских солдат в Россию.
В октябрьском интервью южнокорейскому телеканалу KBS президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев направит Сеулу подробный запрос на оказание военной поддержки, включая артиллерию и систему ПВО. Западный дипломат сообщил Reuters, что закулисные обсуждения были сосредоточены на системах противовоздушной обороны, предназначенных для сбивания самолетов и ракет, однако победа Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре подвергла сомнению ход переговоров.
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