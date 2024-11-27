Forbes Digital подписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Умеров встретился с президентом и министром обороны Южной Кореи. О чем шла речь

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Министр обороны Рустем Умеров встретился с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем в рамках визита в эту страну, а также с министром обороны Ким Йон Хеном, пишет Yonhap. Умеров не ответил на вопросы журналистов о том, передавал ли он запрос о вооруженной помощи.

Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та новинами від Forbes

Спасибо за подписку

Ключевые факты

  • Администрация президента Южной Кореи сообщила, что делегация во главе с Умеровым встретилась с Юном, чтобы обменяться разведданными о растущем военном сотрудничестве между Россией и Северной Кореей и обсудить общие меры реагирования на угрозы безопасности.
  • Делегация Украины также провела отдельные переговоры с советником по национальной безопасности и министром обороны, чтобы обменяться разведданными о северокорейских войсках, дислоцированных в России, и выразила надежду на углубление будущего сотрудничества с Южной Кореей, добавили в ведомстве.
  • Агентство Yonhap отмечает, что Умеров промолчал в ответ на вопросы журналистов о том, просил ли он во время переговоров о вооруженной помощи Южной Кореи.
Умеров встретился с президентом и министром обороны Южной Кореи. О чем шла речь /Фото 1

Умеров прибыл в министерство обороны Сеула для переговоров со своим южнокорейским коллегой. Фото: Yonhap

  • Визит делегации состоялся на фоне предположений, что Умеров запросит южнокорейское оружие. Однако официальные лица отказались подтвердить эту информацию.
  • Юн заявил, что Южная Корея может рассмотреть возможность предоставления военной поддержки Украине в зависимости от уровня военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой.
  • По данным опроса Gallup Korea, проведенного в октябре, большинство южнокорейцев рассматривают растущие военные связи между Пхеньяном и Москвой как угрозу, однако 82% выступают против отправки Украине военной помощи, включая оружие, пишет Reuters.

Контекст

Южная Корея является одним из крупнейших экспортеров оружия в мире и заключила крупные и выгодные оборонные соглашения с соседями Украины. Южная Корея предоставила Украине машины для разминирования, бронежилеты и другую нелетальную помощь и не исключила поставки оружия Киеву, особенно после того, как Сеул и Вашингтон сообщили об отправке тысяч северокорейских солдат в Россию.

В октябрьском интервью южнокорейскому телеканалу KBS президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев направит Сеулу подробный запрос на оказание военной поддержки, включая артиллерию и систему ПВО. Западный дипломат сообщил Reuters, что закулисные обсуждения были сосредоточены на системах противовоздушной обороны, предназначенных для сбивания самолетов и ракет, однако победа Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре подвергла сомнению ход переговоров.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине