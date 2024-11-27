Умеров встретился с президентом и министром обороны Южной Кореи. О чем шла речь

Министр обороны Рустем Умеров встретился с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем в рамках визита в эту страну, а также с министром обороны Ким Йон Хеном, пишет Yonhap . Умеров не ответил на вопросы журналистов о том, передавал ли он запрос о вооруженной помощи.

Ключевые факты

Администрация президента Южной Кореи сообщила, что делегация во главе с Умеровым встретилась с Юном, чтобы обменяться разведданными о растущем военном сотрудничестве между Россией и Северной Кореей и обсудить общие меры реагирования на угрозы безопасности.

Делегация Украины также провела отдельные переговоры с советником по национальной безопасности и министром обороны, чтобы обменяться разведданными о северокорейских войсках, дислоцированных в России, и выразила надежду на углубление будущего сотрудничества с Южной Кореей, добавили в ведомстве.

Агентство Yonhap отмечает, что Умеров промолчал в ответ на вопросы журналистов о том, просил ли он во время переговоров о вооруженной помощи Южной Кореи.

Умеров прибыл в министерство обороны Сеула для переговоров со своим южнокорейским коллегой. Фото: Yonhap

Визит делегации состоялся на фоне предположений, что Умеров запросит южнокорейское оружие. Однако официальные лица отказались подтвердить эту информацию.

Юн заявил, что Южная Корея может рассмотреть возможность предоставления военной поддержки Украине в зависимости от уровня военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой.

По данным опроса Gallup Korea, проведенного в октябре, большинство южнокорейцев рассматривают растущие военные связи между Пхеньяном и Москвой как угрозу, однако 82% выступают против отправки Украине военной помощи, включая оружие, пишет Reuters.

Контекст

Южная Корея является одним из крупнейших экспортеров оружия в мире и заключила крупные и выгодные оборонные соглашения с соседями Украины. Южная Корея предоставила Украине машины для разминирования, бронежилеты и другую нелетальную помощь и не исключила поставки оружия Киеву, особенно после того, как Сеул и Вашингтон сообщили об отправке тысяч северокорейских солдат в Россию.

В октябрьском интервью южнокорейскому телеканалу KBS президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев направит Сеулу подробный запрос на оказание военной поддержки, включая артиллерию и систему ПВО. Западный дипломат сообщил Reuters, что закулисные обсуждения были сосредоточены на системах противовоздушной обороны, предназначенных для сбивания самолетов и ракет, однако победа Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре подвергла сомнению ход переговоров.