Президент Південної Кореї запровадив воєнний стан

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Президент Південної Кореї скликав термінову нараду в своєму офісі, після чого заявив про ризик паралічу влади через спроби ініціювати проти нього процедуру імпічменту.

Юн пояснив, що введення воєнного стану є необхідним для захисту конституційного порядку країни, оскільки, за його словами, опозиція, яка «контролює парламент, підтримує Північну Корею та паралізує роботу уряду», становить загрозу, пише Reuters.

Президент висловився проти скорочення парламентом бюджету на боротьбу з наркозлочинністю та забезпечення громадської безпеки, назвавши такі дії «явним антидержавним актом». Юн Сок Йоль не повідомив, які конкретно заходи будуть вжиті в рамках воєнного стану.

Вхід до парламенту Південної Кореї заблокований, доступ перекрили навіть для депутатів.

«Ми усунемо антидержавні сили і повернемо країну до нормального життя якомога швидше», – заявив Юн. За його словами, воєнний стан може спричинити певні незручності та пообіцяв докласти зусиль, щоб мінімізувати його вплив на населення.

Контекст

Наприкінці листопада опозиційна Демократична партія Південної Кореї, яка має більшість у парламенті, відхилила урядову пропозицію щодо бюджету та ухвалила рішення ініціювати імпічмент державному аудитору й головному прокурору.

Окрім того, Демократична партія попередила, що вимагатиме імпічменту міністра оборони, якщо уряд ухвалить рішення відправити «збройні сили» до України для спостереження за північнокорейськими військами без згоди парламенту. Це стало реакцією на розгляд урядом Сеула можливості направити до України групу представників розвідки та північнокорейських дезертирів, які готові допомогти ЗСУ у протистоянні з солдатами КНДР. Основною метою цієї групи є аналіз тактики північнокорейських військ, розгорнутих для підтримки Росії в її військових діях.

27 листопада міністр оборони Рустем Умєров провів зустріч з Юн Сок Йолем під час візиту до цієї країни, а також з міністром оборони Кім Йон Хеном. Умєров повідомив, що під час переговорів обговорювалася участь солдатів КНДР у війні проти України та повʼязані з цим безпекові виклики. Юн зазначив, що Південна Корея може розглянути можливість надання військової підтримки Україні в залежності від рівня військової співпраці між Пхеньяном та Москвою.