В районе Лос-Анджелеса начался новый пожар, эвакуируют десятки тысяч человек (фото)

Новый пожар вспыхнул в округе Лос-Анджелес на территории Калифорнии, власти распорядились эвакуировать более 30 000 местных жителей, сообщает CNN 23 января. Службы спасения предупредили еще 23 000 человек, что им, возможно, тоже придется покинуть свои дома в ближайшее время.

Ключевые факты

По данным Департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии, пожар в округах Лос-Анджелес и Вентура охватил более 10 000 акров. Он был локализован на 14% по состоянию на вечер среды. По словам начальника пожарной охраны округа Лос-Анджелес Энтони Марроне, в среду вечером не сообщалось о повреждении или разрушении каких-либо построек.

По словам шерифа округа Лос-Анджелес Роберта Луны, около 31 000 жителей в этом районе находятся под приказом об эвакуации, а 23 000 находятся под предупреждением об эвакуации.

«У нас более 4000 пожарных, выделенных для тушения инцидента», – сказал Марроне, отметив «мощную» наземную и воздушную реакцию на пожар. «Ситуация остается динамичной, и пожар по-прежнему трудно сдержать, хотя мы и берем верх», – добавил Марроне.

Пожар Хьюз начался около 11 часов утра в среду (21:00 по киевскому времени) недалеко от озера Кастаик, к северу от которого пожарные команды работают над полной локализацией пожаров Палисейдс и Итон, которые с момента начала 7 января уничтожили более 40 000 акров и унесли жизни не менее 28 человек.

«Опасные погодные условия для пожаров сохранятся до пятницы, поскольку воспламеняющиеся материалы остаются крайне сухими и готовыми к возгоранию, а четверг станет периодом наибольшего беспокойства. Любой пожар может быстро разрастись и выйти из-под контроля», – заявила Национальная метеорологическая служба в Лос-Анджелесе.

Getty Images Getty Images Getty Images Предыдущий слайд Следующий слайд

Контекст

У Калифорнии долгая история лесных пожаров, вызванных линиями электропередачи при сильном ветре. В последние годы штат пережил ряд смертоносных пожаров, большинство из которых поразили сельские районы или небольшие города.

7–8 января 2025 года сильный штормовой ветер стал катализатором масштабных возгораний в окрестностях Лос-Анджелеса. Точную причину возникновения пожаров власти еще не установили. Пожары, начавшиеся вокруг Лос-Анджелеса, быстро распространились на Голливудские холмы, вызвав серьезные разрушения.

Предыдущий президент США Джо Байден после начала пожаров одобрил запрос губернатора Хэвина Ньюсома и объявил о большом стихийном бедствии, что позволило выделить федеральное финансирование на временное жилье и ремонт домов, а также недорогие кредиты для покрытия незастрахованных имущественных потерь пострадавших от пожара.

Потенциальные экономические потери от пожаров оцениваются в сумму от $135–150 млрд, что намного превышает рекорд в $16,5 млрд, установленный пожаром Camp Fire в 2018 году на севере Калифорнии, ставшим на тот момент самым смертоносным и разрушительным в истории штата.