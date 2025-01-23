У районі Лос-Анджелеса почалася нова пожежа, евакуюють десятки тисяч людей (фото)

Нова пожежа спалахнула в окрузі Лос-Анджелес на території Каліфорнії, влада розпорядилася евакуювати понад 30 000 місцевих жителів, повідомляє CNN 23 січня. Служби порятунку попередили ще 23 000 осіб, що їм, можливо, теж доведеться залишити свої домівки найближчим часом.

Ключові факти

За даними Департаменту лісового господарства та протипожежного захисту Каліфорнії, пожежа в округах Лос-Анджелес та Вентура охопила понад 10 000 акрів. Вона була локалізована на 14% станом на вечір середи. За словами начальника пожежної охорони округу Лос-Анджелес Ентоні Марроне, в середу ввечері не повідомлялося про пошкодження чи руйнування будь-яких споруд.

За словами шерифа округу Лос-Анджелес Роберта Луни, близько 31 000 жителів у цьому районі перебувають під наказом про евакуацію, а 23 000 перебувають під попередженням про евакуацію.

«У нас понад 4000 пожежників, виділених для гасіння інциденту», – сказав Марроне, зазначивши «потужну» наземну та повітряну реакцію на пожежу. «Ситуація залишається динамічною, і пожежу, як і раніше, важко стримати, хоча ми й беремо гору», – додав Марроне.

Пожежа Хʼюз почалася близько 11 години ранку в середу (21:00 за київським часом) неподалік озера Кастаїк, на північ від якого пожежні команди працюють над повною локалізацією пожеж Палісейдс та Ітон, які з моменту початку 7 січня знищили понад 40 000 акрів і забрали життя не менше 28 людей.

«Небезпечні погодні умови для пожеж збережуться до пʼятниці, оскільки займисті матеріали залишаються вкрай сухими та готовими до займання, а четвер стане періодом найбільшого занепокоєння. Будь-яка пожежа може швидко розроститися і вийти з-під контролю», – заявила Національна метеорологічна служба в Лос-Анджелесі.

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Контекст

Каліфорнія має довгу історію лісових пожеж, спричинених лініями електропередач при сильному вітрі. В останні роки штат пережив низку смертоносних пожеж, більшість з яких вразили сільські райони чи невеликі міста.

7–8 січня 2025 року сильний штормовий вітер став каталізатором масштабних загорянь в околицях Лос-Анджелеса. Точну причину виникнення пожеж влада ще не встановила. Вогонь охопив величезні площі, знищив сотні будівель та змусив десятки тисяч людей залишити свої домівки. Пожежі, що почалися навколо Лос-Анджелеса, швидко поширилися на Голлівудські пагорби, спричинивши серйозні руйнування.

Попередній президент США Джо Байден після початку пожеж схвалив запит губернатора Гевіна Ньюсома і оголосив про велике стихійне лихо, що дало змогу виділити федеральне фінансування на тимчасове житло та ремонт будинків, а також недорогі кредити для покриття незастрахованих майнових втрат постраждалих від пожежі.

Потенційні економічні втрати від пожеж оцінюються у суму від $135–150 млрд, що набагато перевищує рекорд у $16,5 млрд, встановлений пожежею Camp Fire у 2018 році на півночі Каліфорнії, яка на той момент стала найбільш смертоносною та руйнівною в історії штату.