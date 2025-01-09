До и после. Maxar показал спутниковые снимки масштабных пожаров в районе Лос-Анджелеса (фото)

Лос-Анджелес погрузился в самую страшную за последние десятилетия природную катастрофу из-за лесных пожаров, вызванных порывами ураганного ветра, пишет Newsweek и публикует предоставленные компанией Maxar Technologies спутниковые снимки. Огонь продолжает быстро распространяться, по меньшей мере пять человек погибли, более 100 000 человек были вынуждены эвакуироваться.
Ключевые факты
- По последним данным, не менее пяти человек погибли и более 1000 построек уничтожены пожарами в районе Лос-Анджелеса. Пожары начались во вторник, огонь быстро распространяется из-за сильного ветра. Предписания об эвакуации получили, по разным данным, от 130 000 до 150 000 человек в разных районах штата.
- Волна лесных пожаров, охватившая Лос-Анджелес с нескольких фронтов, в четверг приблизилась к символическому сердцу киноиндустрии США после того, как новый пожар вспыхнул на холмах с видом на Голливудский бульвар и Аллею славы.
- По меньшей мере шесть отдельных лесных пожаров бушевали в округе Лос-Анджелес 9 января утром. Три из них были отмечены как «контролируемые на 0%», включая пожар Palisades на западе, пожар Eaton на востоке и меньший пожар Sunset в Hollywood Hills.
- На снимках Maxar Technologies показаны различные районы Южной Калифорнии до и после начала пожаров.
- На первых двух снимках показаны здания, разрушенные вдоль шоссе Pacific Coast Highway. В одной точке на береговой линии можно увидеть пламя.
- Два других изображения показывает ущерб, нанесенный домам около Fair Oaks Avenue в Альтадене. На фото видно, что некоторые здания еще горят, а затемненный оттенок изображения может быть вызван обилием образовавшегося в результате пожара дыма.
- На другом наборе снимков показано пламя, бушующее на Ист-Алтадена-Драйв, где снова можно увидеть горящие дома на снимке, сделанном 8 января, после начала пожара.
- На последней паре снимков показан вид на Марафон-роуд в Альтадене, где видны дым и языки пламени.
- Пожарные из шести других штатов США срочно перебрасываются в Калифорнию.
- Пожары вспыхнули в особенно уязвимое время для Южной Калифорнии, где несколько месяцев не было значительных осадков. Затем пришли мощные ветры Санта-Ана, приносящие сухой пустынный воздух с востока к прибрежным горам, раздувая лесные пожары.
Контекст
У Калифорнии долгая история лесных пожаров, вызванных линиями электропередачи при сильном ветре. В последние годы штат пережил ряд смертоносных пожаров, большинство из которых поразили сельские районы или небольшие города. Власти пока не определили, что стало причиной каждого из вспыхнувших вокруг города 7 и 8 января пожаров, когда усилился штормовой ветер.
Президент США Джо Байден одобрил запрос губернатора Гэвина Ньюсома и объявил о большом стихийном бедствии, это позволит выделить федеральное финансирование на временное жилье и ремонт домов, а также недорогие кредиты для покрытия незастрахованных имущественных потерь пострадавших от пожара. Действующий президент упразднил свою предстоящую поездку в Италию.
Полные экономические последствия от беды не будут ясны, пока не локализуют пламя. Впрочем, компания AccuWeather Inc. оценила ущерб и экономические потери в $52–57 млрд, заявив, что это может стать самым большим лесным пожаром в истории Калифорнии.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.