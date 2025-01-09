До и после. Maxar показал спутниковые снимки масштабных пожаров в районе Лос-Анджелеса (фото)

Лос-Анджелес погрузился в самую страшную за последние десятилетия природную катастрофу из-за лесных пожаров, вызванных порывами ураганного ветра, пишет Newsweek и публикует предоставленные компанией Maxar Technologies спутниковые снимки. Огонь продолжает быстро распространяться, по меньшей мере пять человек погибли, более 100 000 человек были вынуждены эвакуироваться.

Ключевые факты

По последним данным, не менее пяти человек погибли и более 1000 построек уничтожены пожарами в районе Лос-Анджелеса. Пожары начались во вторник, огонь быстро распространяется из-за сильного ветра. Предписания об эвакуации получили, по разным данным, от 130 000 до 150 000 человек в разных районах штата.

Волна лесных пожаров, охватившая Лос-Анджелес с нескольких фронтов, в четверг приблизилась к символическому сердцу киноиндустрии США после того, как новый пожар вспыхнул на холмах с видом на Голливудский бульвар и Аллею славы.

По меньшей мере шесть отдельных лесных пожаров бушевали в округе Лос-Анджелес 9 января утром. Три из них были отмечены как «контролируемые на 0%», включая пожар Palisades на западе, пожар Eaton на востоке и меньший пожар Sunset в Hollywood Hills.

На снимках Maxar Technologies показаны различные районы Южной Калифорнии до и после начала пожаров.

На первых двух снимках показаны здания, разрушенные вдоль шоссе Pacific Coast Highway. В одной точке на береговой линии можно увидеть пламя.

Фото: Maxar Technologies Фото: Maxar Technologies Предыдущий слайд Следующий слайд

Два других изображения показывает ущерб, нанесенный домам около Fair Oaks Avenue в Альтадене. На фото видно, что некоторые здания еще горят, а затемненный оттенок изображения может быть вызван обилием образовавшегося в результате пожара дыма.

Фото: Maxar Technologies Фото: Maxar Technologies Предыдущий слайд Следующий слайд

На другом наборе снимков показано пламя, бушующее на Ист-Алтадена-Драйв, где снова можно увидеть горящие дома на снимке, сделанном 8 января, после начала пожара.

Фото: Maxar Technologies Фото: Maxar Technologies Предыдущий слайд Следующий слайд

На последней паре снимков показан вид на Марафон-роуд в Альтадене, где видны дым и языки пламени.

Фото: Maxar Technologies Фото: Maxar Technologies Предыдущий слайд Следующий слайд

Пожарные из шести других штатов США срочно перебрасываются в Калифорнию.

Пожары вспыхнули в особенно уязвимое время для Южной Калифорнии, где несколько месяцев не было значительных осадков. Затем пришли мощные ветры Санта-Ана, приносящие сухой пустынный воздух с востока к прибрежным горам, раздувая лесные пожары.

Контекст

У Калифорнии долгая история лесных пожаров, вызванных линиями электропередачи при сильном ветре. В последние годы штат пережил ряд смертоносных пожаров, большинство из которых поразили сельские районы или небольшие города. Власти пока не определили, что стало причиной каждого из вспыхнувших вокруг города 7 и 8 января пожаров, когда усилился штормовой ветер.

Президент США Джо Байден одобрил запрос губернатора Гэвина Ньюсома и объявил о большом стихийном бедствии, это позволит выделить федеральное финансирование на временное жилье и ремонт домов, а также недорогие кредиты для покрытия незастрахованных имущественных потерь пострадавших от пожара. Действующий президент упразднил свою предстоящую поездку в Италию.

Полные экономические последствия от беды не будут ясны, пока не локализуют пламя. Впрочем, компания AccuWeather Inc. оценила ущерб и экономические потери в $52–57 млрд, заявив, что это может стать самым большим лесным пожаром в истории Калифорнии.