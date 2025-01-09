У Каліфорнії через пожежі запроваджено надзвичайний стан. Син Трампа і Ілон Маск звинуватили в катастрофі Україну (фото)

У Каліфорнії запроваджено надзвичайний стан через пожежі. Вогонь охопив значні території, знищивши сотні будинків та змусивши евакуюватися десятки тисяч мешканців, пише «Голос Америки». Дональд Трамп-молодший, старший син обраного президента США, у звʼязку з пожежами нагадав про те, що в березні 2022 року пожежна служба Лос-Анджелеса допомагала Україні, цей твіт перепостив і мільярдер Ілон Маск.
Ключові факти
- Лісові пожежі навколо Лос-Анджелеса поширилися на Голлівудські пагорби після того, як інші пожежі в цьому районі забрали життя щонайменше 5 людей, знищили сотні будинків і виснажили ресурси пожежників і запаси води, якість повітря різко впала.
- Понад 100 000 осіб отримали наказ про евакуацію, оскільки сухий ураганний вітер ускладнив гасіння та сприяв поширенню пожеж, які з моменту свого початку 7 січня охопили тисячі гектарів. Район Лос-Анджелеса Пасіфік-Палісейдс був повністю евакуйований.
- Президент США Джо Байден схвалив запит губернатора Гевіна Ньюсома і оголосив про велике стихійне лихо — це дозволить виділити федеральне фінансування на тимчасове житло та ремонт будинків, а також недорогі кредити для покриття незастрахованих майнових втрат постраждалих від пожежі.
- Чинний президент скасував свою майбутню поїздку до Італії.
- Повні економічні наслідки від лиха не будуть зрозумілі, доки не буде локалізовано полумʼя. AccuWeather Inc. оцінила збитки та економічні втрати в $52-57 млрд, заявивши, що це може стати найбільшою лісовою пожежею в історії Каліфорнії.
- На тлі масштабної пожежі старший син Дональда Трампа зробив репост допису про те, що пожежна служба Лос-Анджелеса допомагала Україні у 2022 році. «О, звісно, пожежники Лос-Анджелеса пожертвували Україні частину своїх запасів», – написав Дональд Трамп-молодший.
- Репост цього твіту зробив мільярдер Ілон Маск. Раніше він нагадав про те, що USAID під час президентства Джо Байдена профінансував 16 пожежних департаментів України.
- Обраний президент США Дональд Трамп звинуватив у ситуації діючого президента США Джо Байдена і губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома. «Пожежі в Лос-Анджелесі можуть виявитися, в доларовому еквіваленті, найстрашнішими в історії нашої країни. Нехай це послужить і буде символом кричущої некомпетентності та невмілого управління дуету Байдена/Ньюсома», – написав він у своїй соцмережі Truth Social.
Контекст
Каліфорнія має довгу історію лісових пожеж, спричинених лініями електропередач при сильному вітрі. В останні роки штат пережив низку смертоносних пожеж, більшість із яких вразили сільські райони чи невеликі міста — не мегаполіси з населенням понад 12 млн людей. Влада поки не визначила, що стало причиною кожної з пожеж, що спалахнули навколо міста у 7 та 8 січня, коли посилився штормовий вітер.
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