У Каліфорнії через пожежі запроваджено надзвичайний стан. Син Трампа і Ілон Маск звинуватили в катастрофі Україну (фото)

У Каліфорнії запроваджено надзвичайний стан через пожежі. Вогонь охопив значні території, знищивши сотні будинків та змусивши евакуюватися десятки тисяч мешканців, пише «Голос Америки» . Дональд Трамп-молодший, старший син обраного президента США, у звʼязку з пожежами нагадав про те, що в березні 2022 року пожежна служба Лос-Анджелеса допомагала Україні, цей твіт перепостив і мільярдер Ілон Маск.

Ключові факти

Лісові пожежі навколо Лос-Анджелеса поширилися на Голлівудські пагорби після того, як інші пожежі в цьому районі забрали життя щонайменше 5 людей, знищили сотні будинків і виснажили ресурси пожежників і запаси води, якість повітря різко впала.

Понад 100 000 осіб отримали наказ про евакуацію, оскільки сухий ураганний вітер ускладнив гасіння та сприяв поширенню пожеж, які з моменту свого початку 7 січня охопили тисячі гектарів. Район Лос-Анджелеса Пасіфік-Палісейдс був повністю евакуйований.

Лос-Анджелес поринув у найстрашнішу за останні десятиліття природну катастрофу Фото Getty Images Лос-Анджелес поринув у найстрашнішу за останні десятиліття природну катастрофу Фото Getty Images Лос-Анджелес поринув у найстрашнішу за останні десятиліття природну катастрофу Фото Getty Images Лос-Анджелес поринув у найстрашнішу за останні десятиліття природну катастрофу Фото Getty Images Лос-Анджелес поринув у найстрашнішу за останні десятиліття природну катастрофу Фото Getty Images Лос-Анджелес поринув у найстрашнішу за останні десятиліття природну катастрофу Фото Getty Images Лос-Анджелес поринув у найстрашнішу за останні десятиліття природну катастрофу Фото Getty Images Лос-Анджелес поринув у найстрашнішу за останні десятиліття природну катастрофу Фото Getty Images Лос-Анджелес поринув у найстрашнішу за останні десятиліття природну катастрофу Фото Getty Images Лос-Анджелес поринув у найстрашнішу за останні десятиліття природну катастрофу Фото Getty Images Лос-Анджелес поринув у найстрашнішу за останні десятиліття природну катастрофу Фото Getty Images Попередній слайд Наступний слайд

Президент США Джо Байден схвалив запит губернатора Гевіна Ньюсома і оголосив про велике стихійне лихо — це дозволить виділити федеральне фінансування на тимчасове житло та ремонт будинків, а також недорогі кредити для покриття незастрахованих майнових втрат постраждалих від пожежі.

Чинний президент скасував свою майбутню поїздку до Італії.

Повні економічні наслідки від лиха не будуть зрозумілі, доки не буде локалізовано полумʼя. AccuWeather Inc. оцінила збитки та економічні втрати в $52-57 млрд, заявивши, що це може стати найбільшою лісовою пожежею в історії Каліфорнії.

На тлі масштабної пожежі старший син Дональда Трампа зробив репост допису про те, що пожежна служба Лос-Анджелеса допомагала Україні у 2022 році. «О, звісно, пожежники Лос-Анджелеса пожертвували Україні частину своїх запасів», – написав Дональд Трамп-молодший.

Репост цього твіту зробив мільярдер Ілон Маск. Раніше він нагадав про те, що USAID під час президентства Джо Байдена профінансував 16 пожежних департаментів України.

Обраний президент США Дональд Трамп звинуватив у ситуації діючого президента США Джо Байдена і губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома. «Пожежі в Лос-Анджелесі можуть виявитися, в доларовому еквіваленті, найстрашнішими в історії нашої країни. Нехай це послужить і буде символом кричущої некомпетентності та невмілого управління дуету Байдена/Ньюсома», – написав він у своїй соцмережі Truth Social.

Контекст

Каліфорнія має довгу історію лісових пожеж, спричинених лініями електропередач при сильному вітрі. В останні роки штат пережив низку смертоносних пожеж, більшість із яких вразили сільські райони чи невеликі міста — не мегаполіси з населенням понад 12 млн людей. Влада поки не визначила, що стало причиною кожної з пожеж, що спалахнули навколо міста у 7 та 8 січня, коли посилився штормовий вітер.