В Резерв+ появилась функция поиска вакансий

В приложении Резерв+ теперь доступен сервис рекрутинга, который позволяет найти вакансию в армии среди тысяч различных вариантов. Благодаря сотрудничеству с Lobby X сервис предлагает наибольший перечень открытых должностей в Силах обороны – более 4000, который ежедневно растет, сообщила пресс-служба Минобороны 18 октября.

Подробности

Новый сервис позволяет найти бригаду, в которую можно попасть напрямую, и должность, на которой можно эффективно применять знания и умения.

Резерв+ помогает пользователям выбрать должности, которые лучше всего соответствуют их опыту и предпочтениям. Для поиска вакансии необходимо пройти краткий тест, указав, например, наличие военного образования или область, в которой человек разбирается лучше всего.

Приложение содержит детальное описание вакансий, включая информацию о бригадах, их командовании, достижениях и упоминаниях в СМИ.

Интуитивный интерфейс позволяет быстро принимать решение: нажать «плюс», чтобы сохранить предложение для дальнейшего ознакомления или «минус» для его отклонения.

«Это первая версия сервиса, постепенно мы будем улучшать его. Поэтому будем рады услышать фидбек пользователей», – отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Контекст

Приложение «Резерв+» начало свою работу в мае, тогда же вступил в силу новый закон о мобилизации. За это время благодаря приложению более 3 млн украинцев смогли обновить свои данные и сгенерировать военный электронный документ.

18 июня в приложении «Резерв+» стал доступен электронный военно-учетный документ с QR-кодом, имеющий такую же юридическую силу, как бумажный. В дальнейшем в мобильном приложении «Резерв+» появится еще ряд новых функций. Речь идет о повторном обновлении данных, автоматической постановке на учет в ТЦК и подаче заявки на отсрочку.