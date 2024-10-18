У Резерв+ зʼявилася функція пошуку вакансій

У застосунку Резерв+ відтепер доступний сервіс рекрутингу, який дозволяє знайти вакансію у війську серед тисяч різних варіантів. Завдяки співпраці з Lobby X, сервіс пропонує найбільший перелік відкритих посад у Силах оборони – понад 4000, який щодня зростає, повідомила пресслужба Міноборони 18 жовтня.

Деталі

Новий сервіс дає змогу знайти бригаду, в яку можна потрапити напряму, й посаду, на якій можна ефективно застосовувати знання та вміння.

Резерв+ допомагає користувачам обрати посади, що найкраще відповідають їхньому досвіду та вподобанням. Для пошуку вакансії необхідно пройти короткий тест, вказавши, наприклад, наявність військової освіти чи сферу, в якій людина розбирається найкраще.

Застосунок містить детальний опис вакансій, включаючи інформацію про бригади, їхнє командування, досягнення та згадки у ЗМІ.

Інтуїтивний інтерфейс дає змогу швидко ухвалювати рішення: натиснути «плюс», щоб зберегти пропозицію для подальшого ознайомлення, або «мінус» для її відхилення.

«Це перша версія сервісу, поступово ми поліпшуватимемо його. Тому будемо раді почути фідбек користувачів», – зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Контекст

Застосунок «Резерв+» почав свою роботу у травні, тоді ж набув чинності новий закон про мобілізацію. За цей час завдяки додатку понад 3 млн українців змогли оновити свої дані та згенерувати військовий електронний документ.

18 червня у застосунку «Резерв+» став доступним електронний військово-обліковий документ із QR-кодом, який має таку ж юридичну силу, як паперовий. Згодом у мобільному додатку «Резерв+» зʼявиться ще низка нових функцій. Йдеться про повторне оновлення даних, автоматичну постановку на облік у ТЦК та подачу заявки на відстрочку.