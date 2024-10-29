У Ubisoft нет планов относительно локализации других игр на украинском – управляющий директор Ubisoft Ukraine

Всего на украинский язык переведено около 5000 игр. Это почти в 10 раз меньше, чем на русский, свидетельствуют данные маркетплейса игр Steam.

Французская компания по разработке игр Ubisoft пока не планирует переводить игры на украинский язык, рассказала Forbes Ukraine управляющий директор Ubisoft Ukraine Ольга Сендзюк.

Ключевые факты

«Сейчас у нас нет планов по локализации других игр на украинском», – сказала Сендзюк.

По ее словам, количество языков, на которые переводятся игры, не только Ubisoft, сокращается. «Если в стране отсутствует широкий рынок игр и массовый спрос на локальный язык в игре, попасть в локализационную политику достаточно сложно», – отметила она.

В мае 2024-го компания локализовала на украинском бесплатный шутер XDefiant. «Наша локализация была проявлением солидарности и поддержки», – сообщила Сендзюк и добавила, что количество игроков, избравших украинский язык в XDefiant, очень незначительное.

Контекст

На украинский язык переведено около 4730 игр. Это почти в 10 раз меньше, чем на русский, свидетельствуют данные маркетплейса игр Steam. Украинский язык уступает русскому по популярности, но опережает итальянский и чешский.

В сентябре 2023 года вышла локализация популярной RPG-игры Cyberpunk 2077 от польской CD Projekt Red. Через две недели после выхода локализации Cyberpunk 2077 года 42% украинских игроков играли с официальной локализацией. Остальные 48% продолжали играть на русском, сообщила проектная менеджер и инженер по локализации в CD Projekt Red Мария Стрельчук на подкасте YouТube-канала «Манифест Академия».