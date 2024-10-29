Ubisoft не має планів з локалізації інших ігор українською – керівна директорка Ubisoft Ukraine

Загалом українською мовою перекладено близько 5000 ігор. Це майже вдесятеро менше, ніж російською, свідчать дані маркетплейсу ігор Steam.

Французька компанія з розробки ігор Ubisoft поки не планує перекладати ігри на українську мову, розповіла Forbes Ukraine керівна директорка Ubisoft Ukraine Ольга Сендзюк.

Ключові факти

«Наразі ми не маємо планів з локалізації інших ігор українською», – сказала Сендзюк.

За її словами, кількість мов, на які перекладаються ігри, не тільки Ubisoft, скорочується. «Якщо в країні відсутній широкий ринок ігор і масовий попит на локальну мову у грі, потрапити до локалізаційної політики достатньо складно», – зазначила вона.

У травні 2024-го компанія локалізувала українською безкоштовний шутер XDefiant. «Наша локалізація була проявом солідарності та підтримки», – повідомила Сендзюк і додала, що кількість гравців, які обрали українську мову в XDefiant, дуже незначна.

Контекст

Українською мовою перекладено близько 4730 ігор. Це майже вдесятеро менше, ніж російською, свідчать дані маркетплейсу ігор Steam. Українська мова поступається російській за популярністю, але випереджає італійську та чеську.

У вересні 2023-го вийшла локалізація популярної RPG-гри Cyberpunk 2077 від польської CD Projekt Red. Через два тижні після виходу локалізації Cyberpunk 2077 42% українських гравців грали з офіційною локалізацією. Інші 48% продовжували грати російською, повідомила проєктна менеджерка та інженерка з локалізації у CD Projekt Red Марія Стрільчук на подкасті YouТube-каналу «Маніфест Академія».