Украинская Академия Корпоративного Управления (UCGA) объявила о назначении Олега Прохоренко новым исполнительным директором. Об этом говорится на странице Академии в Facebook .

Подробности

У Прохоренко многолетний опыт в стратегическом консалтинге McKinsey & Company, где работал с акционерами, наблюдательными советами и руководителями компаний в различных отраслях. Он также занимал руководящие должности и входил в состав бордов в частном и государственном секторах.

Новый руководитель UCGA намерен модернизировать организацию и усилить ее роль в развитии международных стандартов корпоративного управления в Украине.

Олег Прохоренко получил степень магистра государственной политики Гарвардской школы Кеннеди, бакалавра экономики и управления Дартмутского колледжа и является выпускником программы Board Direction UCGA-INSEAD.

Контекст

Украинская Академия Корпоративного Управления (UCGA) – основанная в 2017 году в Киеве некоммерческая ОО, продвигающая международные стандарты корпоративного управления. Миссия: повышать прозрачность и эффективность бизнеса и госпредприятий посредством образования, консалтинга и исследований.

Возглавляет совет Айварас Абромавичюс, исполнительный директор – Анастасия Бошко. Исследования UCGA (2024–2025) показывают: 90% компаний с наблюдательными советами растут более эффективно. Для бизнеса UCGA предлагает инструменты привлечения инвестиций и модернизации, повышая стоимость компаний на 20–30%.