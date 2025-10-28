Українська Академія Корпоративного Управління (UCGA) оголосила про призначення Олега Прохоренка новим виконавчим директором. Про це йдеться на сторінці Академії у Facebook .

Деталі

Прохоренко має багаторічний досвід у стратегічному консалтингу McKinsey & Company, де працював із акціонерами, наглядовими радами та керівниками компаній у різних галузях. Він також обіймав керівні посади і входив до складу бордів у приватному й державному секторах.

Новий керівник UCGA планує модернізувати організацію та посилити її роль у розвитку міжнародних стандартів корпоративного управління в Україні.

Олег Прохоренко має ступінь магістра державної політики Гарвардської школи Кеннеді, бакалавра економіки та управління Дартмутського коледжу й є випускником програми Board Direction UCGA-INSEAD.

Контекст

Українська Академія Корпоративного Управління (UCGA) – заснована 2017 року в Києві некомерційна ГО, що просуває міжнародні стандарти корпоративного управління. Місія: підвищувати прозорість і ефективність бізнесу та держпідприємств через освіту, консалтинг і дослідження.

Очолює раду Айварас Абромавичус, виконавча директорка – Анастасія Бошко. Дослідження UCGA (2024–2025) показують: 90% компаній з наглядовими радами зростають ефективніше. Для бізнесу UCGA пропонує інструменти для залучення інвестицій і модернізації, підвищуючи вартість компаній на 20–30%.