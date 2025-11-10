Forbes Digital підписка
Глава НБУ: 80% предприятий готовы к отключениям электроэнергии

Юрий Тарасовский
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Украинская экономика демонстрирует высокую устойчивость, несмотря на масштабные обстрелы энергетической инфраструктуры: большинство компаний готовы к отключениям и работают без сбоев. Об этом сказал глава НБУ Андрей Пышный 10 ноября на чрезвычайной сессии Киевского форума безопасности, посвященной энергетике и экономике, пишет «Укринформ».

  • 80% предприятий в Украине уже имеют генераторы или другие альтернативные источники питания, отметил Пышный. Это, по его словам, свидетельствует о феноменальной адаптивности бизнеса, который в 2022 году выживал, а сегодня работает планово.
  • Пышный отметил, что Нацбанк пересмотрел прогнозы по потерям электроэнергии: в четвертом квартале 2025 года они могут составлять до 4%, в среднем за год – 1,3%, а в 2026 году – до 3%. В то же время инфляция, по оценкам НБУ, составит 9,2% в этом году, 6,6% – в 2026-м и 5% – в 2027-м.
  • Банки с 2022 года поддерживают проекты по восстановлению энергетической инфраструктуры – уже профинансированы инициативы по созданию генерационных мощностей почти на 1,3 МВт, а также систем хранения энергии и производства тепла на 1,4 МВт, рассказал глава НБУ.
  • По словам Пышного, кредитование в стране растет более двух лет подряд: объем гривневых ссуд увеличивается более чем на 37% в годовом измерении, тогда как уровень проблемных кредитов – на историческом минимуме.

Контекст

Украинский бизнес в октябре сохранил положительные оценки своей экономической активности по сравнению с сентябрем 2025 года и превысил показатель октября 2024 года, демонстрируя устойчивый оптимизм. Об этом 1 ноября сообщил НБУ, ссылаясь на данные ежемесячного опроса. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) составил 50,3 в октябре против 50,4 в сентябре 2025 года и 49,4 в октябре 2024 года.

«Укрэнерго» 8 ноября сообщило о новых ограничениях электроснабжения по всей стране из-за массированных атак на энергосистему. Россия повторно уничтожила Змиевскую и Трипольскую ТЭС, что означает потерю генерации в Харьковской и Киевской областях.

По данным Минэнерго, в ночь на 8 ноября Россия атаковала объекты энергетической инфраструктуры в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. Враг выпустил по Украине более 450 ударных дронов и 45 ракет разных типов, нанося прицельные удары по объектам критической инфраструктуры.

