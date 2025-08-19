Украинский фонд стартапов при поддержке UMAEF 4, 5 и 6 августа провел заключительные питч-дни в рамках грантовой программы для украинских стартапов на стадиях pre-seed и seed. По итогам трех дней питчингов 13 стартапов получили гранты на общую сумму $425 000 для развития своих инновационных проектов. Об этом сообщила пресс-служба УФС 19 августа.

Подробности

Семь стартапов на стадии pre-seed получили финансирование в размере $25 000 каждый:

SYLA – бионический протез колена, интегрирующий передовые технологии, машинное обучение и искусственный интеллект для адаптации к индивидуальным стилям ходьбы, обеспечивая естественность движений;

JobAtlas – технология на основе алгоритмов машинного обучения, которая оптимизирует карьерное планирование, предоставляя рекомендации с учетом актуальных тенденций рынка труда;

Embraces – мобильное приложение для брекетоносителей, которое облегчает ортодонтическое лечение благодаря отслеживанию прогресса, образовательному контенту и геймификации;

ReSelpMe – white-label SaaS-платформа для химчисток, которая помогает монетизировать простаивающие мощности и удерживать премиум-клиентов;

«Світанок» – клиника аллергологии, которая предлагает медицинские услуги мирового уровня в Украине, включая цифровую программу для лечения пищевой аллергии;

Romtos – платформа карьерных путей, сокращающая разрыв между обучением и практикой для ІТ-компаний, студентов и фрилансеров;

ReMind – решение на базе ИИ для диагностики посттравматического стрессового расстройства и поддержания психического здоровья.

Шесть стартапов на стадии seed получили финансирование в размере $50 000 каждый:

VITA325 – мобильное реабилитационное приложение для людей с двигательными расстройствами, сочетающее самоконтроль, поддержку терапевта и взаимодействие с коммьюнити;

«Просте ЗНО» – образовательное приложение для эффективной подготовки школьников к НМТ/ЗНО и ежедневного обучения»

LeadForceTalent – ИИ-платформа, которая автоматизирует подбор персонала, сокращая время на найм до нескольких минут;

Cerco.ai – ИИ-платформа для быстрого поиска сделок, которая автоматически собирает данные из многих источников, верифицирует контакты руководителей и запускает холодную рассылку;

Josti – proptech-платформа для аренды жилья на срок от 1 до 12 месяцев без риелторских комиссий;

Dots Platform – программное решение, позволяющее ресторанам, dark kitchen и сервисам доставки быстро запускать собственные системы онлайн-заказов и автоматизированной доставки.

Контекст

В первом квартале 2025 года объем глобальных венчурных инвестиций достиг $126,3 млрд, что стало самым высоким показателем за последние 11 кварталов, согласно отчету KPMG Venture Pulse. Ключевым драйвером роста стало финансирование сектора искусственного интеллекта, в том числе рекордные $40 млрд, привлеченные компанией OpenAI. Однако количество сделок сократилось до 7551 – это самый низкий уровень за последние годы. Инвесторы остаются осторожными по отношению к большинству отраслей, за исключением ИИ.

В Украине венчурное финансирование затруднено из-за военных рисков, но нестабильная ситуация открывает новые возможности. «У украинских стартапов есть потенциал для создания инновационных решений в сферах обороны, кибербезопасности, медицины и логистики. Для их развития необходима стратегия поддержки ИИ, государственная помощь и партнерство с международными организациями», – отметил Илья Сегеда, руководитель направления консультаций с M&A в KPMG в Украине.