Венгрия выходит из Международного уголовного суда

Правительство Венгрии решило выйти из Международного уголовного суда, сообщил глава канцелярии премьер-министра Гергей Гулиас, пишет венгерское издание Free Europe 3 апреля. Решение было принято вскоре после того, как разыскиваемый на основании ордера МУС израильский лидер Биньямин Нетаньяху прибыл в страну с государственным визитом.

Ключевые факты

По словам чиновника, правительство Венгрии уже в четверг, 3 апреля, приступит к процедуре выхода в соответствии с конституционной и международно-правовой базой.

Эта новость не стала неожиданностью, поскольку правительство уже говорило об этом ранее, после инаугурации Дональда Трампа на пост президента США. Также стало известно, что правительство поручило трем министрам изучить возможность и обстоятельства выхода из МУС.

25 февраля Гулиас заявил на брифинге, что правительство рассматривает возможность выхода из МУС, поскольку он «превратился в политического игрока». По словам правительства, об этом свидетельствует тот факт, что МУС выдал международный ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за военные действия в секторе Газа, приведшие к многочисленным жертвам среди гражданского населения.

Нетаньяху прибыл в Будапешт в среду, 2 апреля, вечером и пробудет в Венгрии до воскресенья, 6 апреля.

Накануне о выходе страны из МУС заявил министр юстиции Бэнсе Тузон на состоявшейся в Министерстве иностранных дел и торговли 27 марта закрытой встрече послов.

Контекст

Будучи одним из учредителей МУС, Венгрия теоретически обязана арестовывать и выдавать любого человека, на которого есть ордер суда, однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ясно дал понять, что Венгрия не будет выполнять это решение.

Венгрия подписала учредительный документ МУС в 1999 году и ратифицировала его в 2001-м.

На протяжении многих лет Нетаньяху пользовался мощной поддержкой со стороны Орбана, важного союзника, который в прошлом был готов блокировать критикующие Израиль заявления или действия ЕС.