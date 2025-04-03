Венгрия выходит из Международного уголовного суда

Правительство Венгрии решило выйти из Международного уголовного суда, сообщил глава канцелярии премьер-министра Гергей Гулиас, пишет венгерское издание Free Europe 3 апреля. Решение было принято вскоре после того, как разыскиваемый на основании ордера МУС израильский лидер Биньямин Нетаньяху прибыл в страну с государственным визитом.
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Ключевые факты
- По словам чиновника, правительство Венгрии уже в четверг, 3 апреля, приступит к процедуре выхода в соответствии с конституционной и международно-правовой базой.
- Эта новость не стала неожиданностью, поскольку правительство уже говорило об этом ранее, после инаугурации Дональда Трампа на пост президента США. Также стало известно, что правительство поручило трем министрам изучить возможность и обстоятельства выхода из МУС.
- 25 февраля Гулиас заявил на брифинге, что правительство рассматривает возможность выхода из МУС, поскольку он «превратился в политического игрока». По словам правительства, об этом свидетельствует тот факт, что МУС выдал международный ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за военные действия в секторе Газа, приведшие к многочисленным жертвам среди гражданского населения.
- Нетаньяху прибыл в Будапешт в среду, 2 апреля, вечером и пробудет в Венгрии до воскресенья, 6 апреля.
- Накануне о выходе страны из МУС заявил министр юстиции Бэнсе Тузон на состоявшейся в Министерстве иностранных дел и торговли 27 марта закрытой встрече послов.
Контекст
Будучи одним из учредителей МУС, Венгрия теоретически обязана арестовывать и выдавать любого человека, на которого есть ордер суда, однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ясно дал понять, что Венгрия не будет выполнять это решение.
Венгрия подписала учредительный документ МУС в 1999 году и ратифицировала его в 2001-м.
На протяжении многих лет Нетаньяху пользовался мощной поддержкой со стороны Орбана, важного союзника, который в прошлом был готов блокировать критикующие Израиль заявления или действия ЕС.
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