Угорщина виходить із Міжнародного кримінального суду

Уряд Угорщини вирішив вийти з Міжнародного кримінального суду, повідомив очільник канцелярії премʼєр-міністра Гергей Гуліас, пише угорське видання Free Europe 3 квітня. Рішення ухвалили невдовзі після того, як ізраїльський лідер Беньямін Нетаньягу, який розшукується на підставі ордера МКС, прибув до країни з державним візитом.

Ключові факти

За словами посадовця, уряд Угорщини вже у четвер, 3 квітня, розпочне процедуру виходу відповідно до конституційної та міжнародно-правової бази.

Ця новина не стала несподіванкою, оскільки уряд уже говорив про це раніше, після інавгурації Дональда Трампа на пост президента США. Раніше стало відомо, що уряд доручив трьом міністрам вивчити можливість та обставини виходу з МКС.

25 лютого Гуліас заявив на брифінгу, що уряд розглядає можливість виходу з МКС, оскільки той «перетворився на політичного гравця». За словами уряду, про це свідчить той факт, що МКС видав міжнародний ордер на арешт премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу за військові дії в секторі Гази, які призвели до численних жертв серед цивільного населення.

Нетаньягу прибув до Будапешта в середу, 2 квітня, ввечері й пробуде в Угорщині до неділі, 6 квітня.

Напередодні про вихід країни з МКС заявив міністр юстиції Бенсе Тузон на закритій зустрічі послів, що відбулася у Міністерстві закордонних справ та торгівлі 27 березня.

Контекст

Будучи одним із засновників МКС, Угорщина теоретично зобовʼязана заарештовувати та видавати будь-яку людину, на яку є ордер суду, проте премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан ясно дав зрозуміти, що Угорщина не виконуватиме цього рішення.

Угорщина підписала установчий документ МКС у 1999 році та ратифікувала його у 2001-му.

Протягом багатьох років Нетаньягу користувався потужною підтримкою з боку Орбана, важливого союзника, який у минулому був готовий блокувати заяви або дії ЄС, які критикують Ізраїль.