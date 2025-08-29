Forbes Digital підписка
Украина частично сняла ограничения на импорт минеральных удобрений через порты

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Командование ВМС ВСУ вместе с Одесской ОВА позволило частично отменить запрет на импорт минеральных удобрений морским путем. Об этом идет речь в сообщении Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

  • Изменения внесены в приказ от 18 июля 2025 года, уточняется в сообщении. Ограничения больше не будут касаться комплексных минеральных удобрений (NPK), не взрывоопасных и имеющих международные паспорта безопасности SDS.

В украинские порты теперь разрешено ввозить NPK-удобрения при следующих условиях:

  • содержание азота (N) – до 21%;
  • содержание фосфора (P) – от 5%;
  • содержание калия (K) – от 5%;
  • наличие международного паспорта сохранности SDS.

УКАБ отмечает, что ранее ограничения на импорт NPK-удобрений создавали серьезные проблемы для аграрного сектора. Ассоциация неоднократно обращалась к властям с предложениями решить эту проблему и восстановить доступ к рынку комплексных удобрений.

Контекст

После начала полномасштабного вторжения России в Украину было введено ограничение на импорт аммиачной селитры через морские порты из соображений безопасности, поскольку это вещество может использоваться как взрывчатка. Однако под запрет попали и другие виды азотных удобрений, не обладающие взрывчатыми свойствами. По словам аграриев, это привело к искусственному дефициту на рынке, ведь азотные удобрения составляют около трети от общей потребности украинских сельхозпроизводителей – до 1,5 млн тонн в год.

Ранее морские порты обеспечивали до 50% поставок азотных удобрений, но из-за ограничений аграрии вынуждены искать альтернативные логистические маршруты, такие как речные порты и сухопутные перевозки. Однако эти каналы не способны покрыть сезонный спрос. По данным Украинской аграрной конфедерации (UAC), сейчас продолжается критический период для внесения минеральных удобрений, и любые задержки могут негативно отразиться на урожайности в 2026 году.

Эксперты прогнозируют, что перестройка логистических цепей займет несколько месяцев, а цены на азотные удобрения уже выросли на 10% от текущего уровня. Это создает дополнительное давление на аграрный бизнес, особенно на фоне стабильных мировых цен на зерновые. Генеральный директор ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Олег Хоменко отмечает: «Аграрии столкнутся с двойным давлением – ростом расходов и ограничением доступа к критически важным ресурсам».

Больше всего от дефицита пострадают производители кукурузы (55% зернового экспорта) и пшеницы (38%), где азотные удобрения составляют до трети себестоимости производства. В прошлом году Украина импортировала 1,4 млн тонн азотных удобрений на сумму $10 млн, что в три раза меньше в денежном эквиваленте по сравнению с 2023 годом.

