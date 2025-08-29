Командування ВМС ЗСУ разом з Одеською ОВА дозволили частково скасувати заборону на імпорт мінеральних добрив морським шляхом. Про це йдеться у повідомленні Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

Деталі

Зміни внесено до наказу від 18 липня 2025 року, уточнюється в повідомленні. Обмеження більше не стосуватимуться комплексних мінеральних добрив (NPK), які не є вибухонебезпечними та мають міжнародні паспорти безпеки SDS.

До українських портів тепер дозволено ввозити NPK-добрива за таких умов:

вміст азоту (N) – до 21%;

вміст фосфору (P) – від 5%;

вміст калію (K) – від 5%;

наявність міжнародного паспорта безпеки SDS.

УКАБ наголошує, що раніше обмеження на імпорт NPK-добрив створювали серйозні проблеми для аграрного сектору. Асоціація неодноразово зверталася до влади з пропозиціями вирішити цю проблему та відновити доступ до ринку комплексних добрив.

Контекст

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було запроваджено обмеження на імпорт аміачної селітри через морські порти з міркувань безпеки, оскільки ця речовина може використовуватися як вибухівка. Проте під заборону потрапили й інші види азотних добрив, які не мають вибухових властивостей. За словами аграріїв, це спричинило штучний дефіцит на ринку, адже азотні добрива становлять близько третини від загальної потреби українських сільгоспвиробників – до 1,5 млн тонн на рік.

Раніше морські порти забезпечували до 50% поставок азотних добрив, але через обмеження аграрії змушені шукати альтернативні логістичні маршрути, такі як річкові порти та суходільні перевезення. Однак ці канали не здатні покрити сезонний попит. За даними Української аграрної конфедерації (UAC), нині триває критичний період для внесення мінеральних добрив, і будь-які затримки можуть негативно позначитися на врожайності у 2026 році.

Експерти прогнозують, що перебудова логістичних ланцюгів займе кілька місяців, а ціни на азотні добрива вже зросли на 10% від поточного рівня. Це створює додатковий тиск на аграрний бізнес, особливо на тлі стабільних світових цін на зернові. Генеральний директор асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Олег Хоменко зазначає: «Аграрії стикнуться з подвійним тиском – зростанням витрат і обмеженням доступу до критично важливих ресурсів».

Найбільше від дефіциту постраждають виробники кукурудзи (55% зернового експорту) та пшениці (38%), де азотні добрива становлять до третини собівартості виробництва. Минулого року Україна імпортувала 1,4 млн тонн азотних добрив на суму $10 млн, що втричі менше у грошовому еквіваленті порівняно з 2023 роком.