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Азотный холдинг Ostchem Фирташа за полгода сократил производство удобрений на 7,5%

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Химические заводы холдинга Ostchem, входящего в Group DF, в первом полугодии сократили производство минеральных удобрений на 7,5% до 849 900 т по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом говорится в сообщении компании от 28 июля.

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Подробности

  • Черкасский «Азот» снизил выпуск минудобрений на 21%, до 567 100 т, тогда как «Ровноазот» увеличил производство на 40,9%, до 282 700 т. Снижение общего объема производства обусловлено остановками оборудования на Черкасском «Азоте» в первом квартале 2025 года и нестабильной поставкой энергоресурсов, сообщила компания. Для компенсации холдинг перераспределил производственные мощности, увеличив выпуск на «Ровноазоте».
  • Структура производства несколько изменилась по сравнению с предыдущим годом. В первом полугодии 2025 года больше всего произведено аммиачной селитры – 355 700 т, на втором месте – КАС с объемом 308 900 т. Производство карбамида составило 138 300 т, ВАС – 16 200 т, аммиака – 22 600 т.
  • «На фоне уменьшения внутреннего производства в Украину растет поток дешевого неконтролируемого импорта: за первое полугодие завезено 1,5 млн т традиционных удобрений, из которых 828 000 т – азотные», – отметили в Group DF.
  • Объем импорта карбамида впервые более чем в два раза превысил украинское производство, что является тревожным сигналом для отрасли и требует системных мер.

Контекст

В 2024 году предприятия Ostchem сократили производство минеральных удобрений на 13%, до 1,8 млн т по сравнению с 2023 годом.

Черкасский «Азот» в 2024 году сохранил объемы производства минудобрений на уровне 1,4 млн т, тогда как «Ровноазот» снизил выпуск на 22%, до 407 000 т. Для сравнения: в 2023 году предприятия Ostchem нарастили производство минеральных удобрений на 19,5% по сравнению с 2022 годом, достигнув 2,1 млн т.

Ostchem является холдингом, объединяющим предприятия азотной химии, входящие в состав Group DF. Основными направлениями деятельности Group DF являются азотный, титановый и газовый бизнес. Основатель и владелец Group DF – Дмитрий Фирташ.

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