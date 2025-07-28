Химические заводы холдинга Ostchem, входящего в Group DF, в первом полугодии сократили производство минеральных удобрений на 7,5% до 849 900 т по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом говорится в сообщении компании от 28 июля.

Подробности

Черкасский «Азот» снизил выпуск минудобрений на 21%, до 567 100 т, тогда как «Ровноазот» увеличил производство на 40,9%, до 282 700 т. Снижение общего объема производства обусловлено остановками оборудования на Черкасском «Азоте» в первом квартале 2025 года и нестабильной поставкой энергоресурсов, сообщила компания. Для компенсации холдинг перераспределил производственные мощности, увеличив выпуск на «Ровноазоте».

Структура производства несколько изменилась по сравнению с предыдущим годом. В первом полугодии 2025 года больше всего произведено аммиачной селитры – 355 700 т, на втором месте – КАС с объемом 308 900 т. Производство карбамида составило 138 300 т, ВАС – 16 200 т, аммиака – 22 600 т.

«На фоне уменьшения внутреннего производства в Украину растет поток дешевого неконтролируемого импорта: за первое полугодие завезено 1,5 млн т традиционных удобрений, из которых 828 000 т – азотные», – отметили в Group DF.

Объем импорта карбамида впервые более чем в два раза превысил украинское производство, что является тревожным сигналом для отрасли и требует системных мер.

Контекст

В 2024 году предприятия Ostchem сократили производство минеральных удобрений на 13%, до 1,8 млн т по сравнению с 2023 годом.

Черкасский «Азот» в 2024 году сохранил объемы производства минудобрений на уровне 1,4 млн т, тогда как «Ровноазот» снизил выпуск на 22%, до 407 000 т. Для сравнения: в 2023 году предприятия Ostchem нарастили производство минеральных удобрений на 19,5% по сравнению с 2022 годом, достигнув 2,1 млн т.

Ostchem является холдингом, объединяющим предприятия азотной химии, входящие в состав Group DF. Основными направлениями деятельности Group DF являются азотный, титановый и газовый бизнес. Основатель и владелец Group DF – Дмитрий Фирташ.