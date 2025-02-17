Украина готова к соглашению о критических минералах, но с учетом ее интересов – Зеленский

Украина готова заключить соглашение с США об использовании природных ископаемых, но только после его пересмотра с учетом национальных интересов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время онлайн-пресс-конференции с Абу-Даби 17 февраля.

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«Это не новая идея, подобные договоренности существовали раньше. Но главный вопрос не только в том, что Украина может предоставить, но и в том, что она получит. Мы действительно заинтересованы в подписании соглашения с США, и я уже говорил об этом президенту Трампу. Но в документе нет гарантий безопасности, а это принципиально важный аспект, который должен быть хотя бы очерчен в меморандуме», – заявил Зеленский.

Он отметил, что фундаментальные положения соглашения должны быть четко определены, в частности, вопрос безопасности, который можно рассматривать в контексте НАТО или альтернативных механизмов. По его словам, гарантии безопасности – это не только военная помощь, но и политические и экономические обязательства.

Президент подчеркнул, что Украина должна строить свою систему безопасности по стандартам НАТО, даже если пока не является членом Альянса. Для этого требуются финансирование, оружие и инвестиции.

Зеленский добавил, что Украина приветствует инвестиции со стороны США, однако документ должен четко закрепить, что страна не только поставщик сырья. «Мы стремимся создавать инвестиционные возможности, а не просто предоставлять ресурсы», – подытожил президент.

Контекст

Состоявшиеся 14 февраля в Мюнхене переговоры президента Украины Владимира Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом завершились без объявления о подписании соглашения о добыче полезных ископаемых.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, во время встречи с двухпартийной группой сенаторов США за закрытыми дверями Зеленский выразил обеспокоенность американским предложением. Он представил собственную инициативу о сотрудничестве в сфере добычи, подчеркнув, что она отвечает Конституции Украины.

В то же время источники NBC News сообщают, что администрация Дональда Трампа предложила Украине передать США 50% прав на редкоземельные металлы. Кроме того, в случае договоренности с Россией о прекращении войны Вашингтон готов был разместить в Украине военный контингент для охраны добычи.

По словам двух американских чиновников, соглашение предусматривало бы передачу прав на полезные ископаемые вместо финансовых выплат за оказанную военную помощь. Таким образом Украина должна компенсировать США миллиарды долларов, потраченных на поддержку Киева с 2022 года. При этом Трамп, не взявший на себя обязательство продолжать военную помощь Украине, заявил, что хочет получить от Киева редкоземельные металлы на сумму $500 млрд.

15 февраля во время пресс-конференции на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский заявил, что не давал согласия на подписание соглашения, поскольку документ еще нуждается в доработке.