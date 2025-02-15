Зеленський підтвердив, що не дав згоду на підписання угоди про надра зі США

Україна не відмовляється від угоди про надра з США, документ не готовий до підписання. Про це 15 лютого заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції Мюнхенської безпекової конференції.

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За словами Зеленського, його підпису під угодою не буде, бо угода підписується на рівні міністрів. Проте він зазначив, що як президент матиме вплив на її зміст.

Президент України визнав, що зараз не давав згоди на укладання такої угоди, оскільки документ ще не готовий до підписання.

Контекст

Переговори між президентом Володимиром Зеленським та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом завершилися 14 лютого в Мюнхені без оголошення про угоду з видобутку корисних копалин. За даними джерел Reuters, на зустрічі із двопартійною групою сенаторів США за зачиненими дверима Зеленський висловив стурбованість з приводу пропозиції США. Джерело повідомило, що Зеленський обговорив власну пропозицію щодо видобутку корисних копалин зі Сполученими Штатами, заявивши, що вона була розроблена відповідно до конституції України.

Джерела NBC News повідомили, що адміністрація Трампа запропонувала Україні надати США права на 50% рідкісноземельних металів і дала зрозуміти, що готова розмістити там американські війська для їхньої охорони, якщо буде досягнуто домовленості з Росією про припинення війни.

За словами двох чиновників, замість того, щоб платити за корисні копалини, угода про право власності стане для України «способом відшкодувати США мільярди доларів за постачання зброї та підтримку, надані Києву з початку війни у ​​лютому 2022 року».

Трамп, який не взяв на себе зобовʼязання продовжувати надавати військову допомогу Україні, заявив, що хоче отримати від Києва рідкісноземельні мінерали на суму $500 млрд.