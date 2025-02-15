Україна та США у Мюнхені не досягли угоди щодо рідкісноземельних металів. Що відомо

Переговори між президентом України Володимиром Зеленським та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом завершилися 14 лютого в Мюнхені без оголошення про угоду з видобутку корисних копалин, пише Reuters. За даними джерел агентства, на зустрічі із двопартійною групою сенаторів США за зачиненими дверима Зеленський висловив стурбованість з приводу пропозиції США.
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Ключові факти
- Україна надала США допрацьований проєкт угоди, яка може відкрити великі ресурси ключових корисних копалин для американських інвестицій. «Наші команди продовжать роботу над документом», – написав Зеленський у X, додавши, що він мав «хорошу зустріч» з Венсом і що Київ «готовий якнайшвидше рухатися до реального та гарантованого миру».
- Двоє членів української делегації повідомили Reuters, що «деякі деталі» ще потрібно опрацювати.
- Поки не ясно, в чому полягає камінь спотикання, але Україна наполягає на отриманні надійних гарантій безпеки від Європи та Сполучених Штатів, які захистять її від Росії у майбутньому, якщо буде досягнуто мирної угоди.
- Раніше на запитання про те, чи буде досягнуто домовленості 14 лютого, віцепрезидент Венс відповів: «Побачимо».
- Зеленський висловив стурбованість з приводу пропозиції США, представленої 12 лютого, на зустрічі, яка тривала 90 хвилин із двопартійною групою сенаторів США за зачиненими дверима в Мюнхені, повідомили три джерела, знайомі з його презентацією.
- Він «вважав, що його необґрунтовано просять підписати щось, що він не встиг прочитати», – сказало одне із них на умовах анонімності.
- Джерело повідомило, що Зеленський обговорив власну пропозицію щодо видобутку корисних копалин зі Сполученими Штатами, заявивши, що вона була розроблена відповідно до конституції України.
- Два інших джерела охарактеризували пропозицію міністра фінансів США Скотта Бессента як «однобоку», але відмовилися вдаватися до подробиць.
- Джерела NBC News повідомили, що адміністрація Трампа запропонувала Україні надати США права на 50% рідкісноземельних металів і дала зрозуміти, що готова розмістити там американські війська для їхньої охорони, якщо буде досягнуто домовленості з Росією про припинення війни.
- За словами двох чиновників, замість того, щоб платити за корисні копалини, угода про право власності стане для України «способом відшкодувати США мільярди доларів за постачання зброї та підтримку, надані Києву з початку війни у лютому 2022 року».
Контекст
Трамп, який не взяв на себе зобовʼязання продовжувати надавати військову допомогу Україні, заявив, що хоче отримати від Києва рідкісноземельні мінерали на суму $500 млрд. 10 лютого в інтервʼю телеканалу Fox News він повідомив, що Україна нібито погодилася надати США доступ до рідкісноземельних мінералів на цю суму в обмін на військову допомогу.
Зеленський заявляв, що він пропонує взаємовигідне партнерство щодо спільної розробки численних родовищ корисних копалин, а не «віддає їх задарма». До мінералів, що розглядаються, відносяться рідкісноземельні метали, а також титан, уран і літій.
12 лютого під час зустрічі Зеленський і Бессент обговорили ресурсний потенціал України та економічні гарантії безпеки для українців. Зокрема, ішлося й про підготовку документа про економічне партнерство між Україною та США. Україна отримала від США перший драфт угоди про партнерство.
14 лютого Україна доопрацювала проєкт меморандуму щодо партнерства з США і передала його американській стороні. Того ж дня відбулися перемовини між Зеленським і Венсом в рамках Мюнхенської безпекової конференції.
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