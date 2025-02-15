Україна та США у Мюнхені не досягли угоди щодо рідкісноземельних металів. Що відомо

Переговори між президентом України Володимиром Зеленським та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом завершилися 14 лютого в Мюнхені без оголошення про угоду з видобутку корисних копалин, пише Reuters . За даними джерел агентства, на зустрічі із двопартійною групою сенаторів США за зачиненими дверима Зеленський висловив стурбованість з приводу пропозиції США.

Ключові факти

Україна надала США допрацьований проєкт угоди, яка може відкрити великі ресурси ключових корисних копалин для американських інвестицій. «Наші команди продовжать роботу над документом», – написав Зеленський у X, додавши, що він мав «хорошу зустріч» з Венсом і що Київ «готовий якнайшвидше рухатися до реального та гарантованого миру».

Двоє членів української делегації повідомили Reuters, що «деякі деталі» ще потрібно опрацювати.

Поки не ясно, в чому полягає камінь спотикання, але Україна наполягає на отриманні надійних гарантій безпеки від Європи та Сполучених Штатів, які захистять її від Росії у майбутньому, якщо буде досягнуто мирної угоди.

Раніше на запитання про те, чи буде досягнуто домовленості 14 лютого, віцепрезидент Венс відповів: «Побачимо».

У Мюнхені президент Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом Фото Офіс президента України У Мюнхені президент Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом Фото Офіс президента України Попередній слайд Наступний слайд

Зеленський висловив стурбованість з приводу пропозиції США, представленої 12 лютого, на зустрічі, яка тривала 90 хвилин із двопартійною групою сенаторів США за зачиненими дверима в Мюнхені, повідомили три джерела, знайомі з його презентацією.

Він «вважав, що його необґрунтовано просять підписати щось, що він не встиг прочитати», – сказало одне із них на умовах анонімності.

Джерело повідомило, що Зеленський обговорив власну пропозицію щодо видобутку корисних копалин зі Сполученими Штатами, заявивши, що вона була розроблена відповідно до конституції України.

Два інших джерела охарактеризували пропозицію міністра фінансів США Скотта Бессента як «однобоку», але відмовилися вдаватися до подробиць.

Джерела NBC News повідомили, що адміністрація Трампа запропонувала Україні надати США права на 50% рідкісноземельних металів і дала зрозуміти, що готова розмістити там американські війська для їхньої охорони, якщо буде досягнуто домовленості з Росією про припинення війни.

За словами двох чиновників, замість того, щоб платити за корисні копалини, угода про право власності стане для України «способом відшкодувати США мільярди доларів за постачання зброї та підтримку, надані Києву з початку війни у ​​лютому 2022 року».

Контекст

Трамп, який не взяв на себе зобовʼязання продовжувати надавати військову допомогу Україні, заявив, що хоче отримати від Києва рідкісноземельні мінерали на суму $500 млрд. 10 лютого в інтервʼю телеканалу Fox News він повідомив, що Україна нібито погодилася надати США доступ до рідкісноземельних мінералів на цю суму в обмін на військову допомогу.

Зеленський заявляв, що він пропонує взаємовигідне партнерство щодо спільної розробки численних родовищ корисних копалин, а не «віддає їх задарма». До мінералів, що розглядаються, відносяться рідкісноземельні метали, а також титан, уран і літій.

12 лютого під час зустрічі Зеленський і Бессент обговорили ресурсний потенціал України та економічні гарантії безпеки для українців. Зокрема, ішлося й про підготовку документа про економічне партнерство між Україною та США. Україна отримала від США перший драфт угоди про партнерство.

14 лютого Україна доопрацювала проєкт меморандуму щодо партнерства з США і передала його американській стороні. Того ж дня відбулися перемовини між Зеленським і Венсом в рамках Мюнхенської безпекової конференції.