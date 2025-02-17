Україна готова до угоди про критичні мінерали, але з урахуванням її інтересів – Зеленський

Україна готова укласти угоду із США про використання природних копалин, але лише після її перегляду з урахуванням національних інтересів. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час онлайн-пресконференції з Абу-Дабі 17 лютого.
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Деталі
- «Це не нова ідея, подібні домовленості існували раніше. Але головне питання не лише в тому, що Україна може надати, а й у тому, що вона отримає. Ми справді зацікавлені в підписанні угоди із США, і я вже говорив про це президенту Трампу. Але наразі в документі немає гарантій безпеки, а це принципово важливий аспект, який має бути хоча б окреслений у меморандумі», – наголосив Зеленський.
- Він зазначив, що фундаментальні положення угоди мають бути чітко визначені, зокрема питання безпеки, яке можна розглядати в контексті НАТО або альтернативних механізмів. За його словами, гарантії безпеки – це не лише військова допомога, а й політичні та економічні зобов’язання.
- Президент наголосив, що Україна має будувати власну систему безпеки за стандартами НАТО, навіть якщо поки що не є членом Альянсу. Для цього потрібні фінансування, зброя та інвестиції.
- Зеленський додав, що Україна вітає інвестиції з боку США, проте документ має чітко закріпити, що країна не є лише постачальником сировини. «Ми прагнемо створювати інвестиційні можливості, а не просто надавати ресурси», – підсумував президент.
Контекст
Переговори президента України Володимира Зеленського з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, що відбулися 14 лютого в Мюнхені, завершилися без оголошення про підписання угоди про видобуток корисних копалин.
Як повідомляє Reuters із посиланням на джерела, під час зустрічі з двопартійною групою сенаторів США за зачиненими дверима Зеленський висловив занепокоєння щодо американської пропозиції. Він представив власну ініціативу про співпрацю у сфері видобутку, наголосивши, що вона відповідає Конституції України.
Водночас джерела NBC News повідомляють, що адміністрація Дональда Трампа запропонувала Україні передати США 50% прав на рідкісноземельні метали. Крім того, у разі домовленості з Росією про припинення війни Вашингтон був готовий розмістити в Україні військовий контингент для охорони видобутку.
За словами двох американських чиновників, угода передбачала б передачу прав на корисні копалини замість фінансових виплат за надану військову допомогу. Так Україна мала б компенсувати США мільярди доларів, витрачених на підтримку Києва з 2022 року. При цьому Трамп, який не взяв на себе зобов’язання продовжувати військову допомогу Україні, заявив, що хоче отримати від Києва рідкісноземельні метали на суму $500 млрд.
15 лютого під час пресконференції на Мюнхенській безпековій конференції Зеленський заявив, що не давав згоди на підписання угоди, оскільки документ ще потребує доопрацювання.
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