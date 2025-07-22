Украина, вероятно, обратится к Международному валютному фонду (МВФ) за дополнительным финансированием, чтобы покрыть бюджетные нужды. Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко в интервью Bloomberg , опубликованном 22 июля.

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Глобальные доноры выделили лишь половину от необходимых $75 млрд, которые нужны Украине для поддержки бюджета в течение следующих двух лет, сказала премьер. По ее словам, текущая программа МВФ на сумму около $16 млрд завершается в 2027 году, но из-за неопределенности продолжительности войны уже в следующем месяце во время пересмотра программы могут начаться переговоры о новом плане.

«Если базовый сценарий предусматривает продолжение войны в следующем году, у нас, вероятно, будет новая программа МВФ», – отметила Свириденко, добавив, что экономические и военные сценарии будут обсуждаться во время визита представителей фонда в августе, чтобы определить целесообразность и возможные параметры новой программы.

Свириденко сообщила, что в ближайшие дни планирует дистанционно обсудить с министром финансов США Скоттом Бессентом вопросы потенциальной финансовой помощи. Новое правительство также намерено сотрудничать с США в сфере закупки оружия, в том числе систем ПВО Patriot, и совместного производства дронов, возможно, со строительством заводов в США.

Ожидается, что переговоры о новой программе МВФ начнутся в этом году, пишет Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с позицией фонда и Нацбанка Украины. Действующая программа была утверждена два года назад, несмотря на беспрецедентное решение МВФ предоставлять кредиты находящейся в состоянии войны стране.

Свириденко пообещала до конца года выполнить все обязательства по текущей программе и европейскому механизму Ukraine Facility, в частности, по вопросам борьбы с коррупцией.

Контекст

С начала полномасштабного вторжения Международный валютный фонд (МВФ) занимает третье место среди крупнейших доноров финансовой помощи Украине, уступая только Европейскому союзу и Соединенным Штатам.

31 марта 2023 года Исполнительный совет МВФ утвердил для Украины четырехлетнюю программу Механизма расширенного финансирования (EFF) на сумму около $15,5 млрд (11,6 млрд СПЗ). Эта программа является частью более широкого пакета международной поддержки Украины на 2023–2027 годы, который оценивается около $148 млрд.

С 20 мая 2025 года в Киеве работала миссия МВФ, и 27 мая было достигнуто соглашение на уровне персонала (Staff-Level Agreement, SLA) о восьмом пересмотре программы EFF, направленной на поддержание финансовой стабильности Украины. 1 июля Украина получила транш МВФ на $500 млн.