До державного бюджету України надійшов дев’ятий транш у розмірі приблизно $500 млн від Міжнародного валютного фонду в рамках чотирирічної програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF). Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів від 1 липня.

Деталі

30 червня Виконавча рада МВФ схвалила восьмий перегляд програми EFF.

Успішний перегляд дозволив залучити додаткове фінансування на пріоритетні потреби держбюджету. За період повномасштабної війни Україна отримала від МВФ $13,3 млрд. Робота над реформами для макроекономічної стабільності, зміцнення держуправління, відновлення країни та європейської інтеграції триває, зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Контекст

Від початку повномасштабного вторгнення Міжнародний валютний фонд посідає третє місце серед найбільших донорів фінансової допомоги Україні, поступаючись лише Європейському Союзу та США.

31 березня 2023 року Виконавча рада МВФ схвалила для України чотирирічну програму Механізму розширеного фінансування (EFF) на суму близько $15,5 млрд (11,6 млрд СПЗ). Ця програма є частиною ширшого пакету міжнародної підтримки України на 2023–2027 роки, який наразі оцінюється в близько $148 млрд.

Місія МВФ працювала в Києві з 20 травня 2025 року, і 27 травня було досягнуто угоди на рівні персоналу (Staff-Level Agreement, SLA) щодо восьмого перегляду програми EFF.

Програма EFF, затверджена в березні 2023 року, розрахована на чотири роки з загальним фінансуванням у $15,5 млрд.