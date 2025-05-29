Українська влада та МВФ домовилися на рівні персоналу про восьмий перегляд 4-річної програми розширеного фінансування (EFF) на $15,5 млрд. Про це йдеться у повідомленні НБУ від 29 травня.

Деталі

У разі схвалення радою директорів МВФ це дозволить Україні отримати дев’ятий транш у розмірі близько $0,5 млрд, що збільшить загальну суму виплат за програмою до $10,65 млрд.

«Місія МВФ у Києві з 20 по 27 травня завершилася угодою на рівні співробітників щодо восьмого перегляду EFF. Очікується, що рада директорів розгляне її найближчими тижнями», – заявив глава місії Гевін Грей.

Україна виконала всі кількісні критерії ефективності та індикативні цілі на кінець березня, а також узгодила низку реформ для підтримки макроекономічної стабільності.

Два структурні орієнтири вже виконано, ще один буде досягнуто незабаром, а решта ключових реформ просуваються за чіткими зобов’язаннями, зазначається у заяві.

Водночас МВФ наголошує, що війна продовжує створювати значну невизначеність, завдаючи шкоди населенню, економіці та інфраструктурі України.

Контекст

31 березня 2023 року виконавча рада МВФ схвалила для України чотирирічну програму розширеного фінансування (EFF) на суму приблизно $15,5 млрд (11,6 млрд СПЗ). У 2025 році Україна може отримати до $2,3 млрд за підсумками чотирьох переглядів програми.

Восьмий транш у розмірі близько $400 млн (300,47 млн СПЗ) був наданий 31 березня 2025 року.

Дев’ятий перегляд програми заплановано на кінець серпня 2025 року.

У березні 2025 року МВФ завершив сьомий перегляд програми EFF для України. У меморандумі з’явилися чотири нові структурні маяки, а також перенесено терміни виконання попередніх зобов’язань, зокрема щодо призначення керівника БЕБ, законопроєкту про «правки Лозового» та аудиту НАБУ. Крім того, документ містить умови для підвищення податків, виведення фінансових послуг із «тіні» та страхування воєнних ризиків. Детальніше – у розборі меморандуму МВФ.