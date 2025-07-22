Україна, ймовірно, звернеться до Міжнародного валютного фонду (МВФ) за додатковим фінансуванням, щоб покрити бюджетні потреби. Про це заявила прем’єр-міністр Юлія Свириденко в інтерв’ю Bloomberg , яке опубліковане 22 липня.

Деталі

Глобальні донори наразі виділили лише половину від необхідних $75 млрд, які потрібні Україні для підтримки бюджету протягом наступних двох років, сказала премʼєрка. За її словами, поточна програма МВФ на суму близько $16 млрд завершується у 2027 році, але через невизначеність щодо тривалості війни вже наступного місяця під час перегляду програми можуть розпочатися переговори про новий план.

«Якщо базовий сценарій передбачає продовження війни наступного року, ми, ймовірно, матимемо нову програму МВФ», – зазначила Свириденко, додавши, що економічні та військові сценарії обговорюватимуться під час візиту представників фонду в серпні, щоб визначити доцільність і можливі параметри нової програми.

Свириденко повідомила, що найближчими днями планує дистанційно обговорити з міністром фінансів США Скоттом Бессентом питання потенційної фінансової допомоги. Новий уряд також має намір співпрацювати зі США у сфері закупівлі зброї, зокрема систем ППО Patriot, та спільного виробництва дронів, можливо, із будівництвом заводів у США.

Очікується, що переговори про нову програму МВФ розпочнуться цього року, пише Bloomberg посилаючись на джерела, знайомі з позицією фонду та Нацбанку України. Чинна програма була затверджена два роки тому, попри безпрецедентне рішення МВФ надавати кредити країні, що перебуває у стані війни.

Свириденко пообіцяла до кінця року виконати всі зобов’язання за поточною програмою та європейським механізмом Ukraine Facility, зокрема в питаннях боротьби з корупцією.

Контекст

Від початку повномасштабного вторгнення Міжнародний валютний фонд (МВФ) посідає третє місце серед найбільших донорів фінансової допомоги Україні, поступаючись лише Європейському союзу та Сполученим Штатам.

31 березня 2023 року Виконавча рада МВФ затвердила для України чотирирічну програму Механізму розширеного фінансування (EFF) на суму близько $15,5 млрд (11,6 млрд СПЗ). Ця програма є частиною ширшого пакету міжнародної підтримки України на 2023–2027 роки, який оцінюється в близько $148 млрд.

З 20 травня 2025 року в Києві працювала місія МВФ, і 27 травня було досягнуто угоди на рівні персоналу (Staff-Level Agreement, SLA) щодо восьмого перегляду програми EFF, спрямованої на підтримку фінансової стабільності України. 1 липня Україна отримала транш МВФ на $500 млн.