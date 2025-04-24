Украина и США договорились начать работу над зоной свободной торговли и обсудили соглашение о недрах

В Вашингтоне 23 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с Министром финансов США Скоттом Бессентом, сообщает пресс-служба правительства. Стороны договорились начать работу над зоной свободной торговли между Украиной и США.

Ключевые факты

Основной темой беседы Шмыгаля и Бессента стало экономическое сотрудничество, а также вопросы финансовой помощи Украине на следующий год.

«Правительство Украины без сомнения поддерживает заключение соглашения об экономическом партнерстве между американским и украинским народами и создание инвестиционного фонда восстановления», – подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что переговорные команды продолжают активную работу, как это предусмотрено подписанным меморандумом.

Переговорные группы отчитаются о прогрессе до 26 апреля.

Стороны обсудили важные моменты будущего документа.

Премьер подчеркнул, что согласно украинскому законодательству соглашение должно быть обязательно ратифицировано в Верховной Раде.

«Ценим конструктивный тон переговоров между нашими техническими командами и рассчитываем на дальнейший плодотворный диалог ради благосостояния украинского и американского народов», – подчеркнул Шмыгаль.

Стороны обсудили ужесточение санкций в отношении энергетического сектора РФ в связи с оккупацией Запорожской АЭС.

Контекст

17 апреля Украина и Соединенные Штаты Америки подписали меморандум, подтверждающий намерение сторон финализовать и заключить соглашение о недрах. Полный текст документа читайте здесь.

24 апреля между Украиной и США начнется новый этап переговоров о недрах, сейчас прорабатываются формулировки относительно будущего инвестиционного фонда. Прямое соглашение о создании совместного инвестиционного фонда будет заключаться между украинским государственным предприятием и Международной финансовой корпорацией развития США (DFC).