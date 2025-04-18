Угода про надра зі США не заважатиме євроінтеграції України. Повний текст меморандуму

Майбутня угода про надра між Україною та США не суперечитиме євроінтеграційному шляху Києва. Про це йдеться у тексті меморандуму, який сторони підписали пізно ввечері 17 квітня, повідомила пресслужба Міністерства економіки.

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Документ підтверджує намір сторін фіналізувати угоду, що сприятиме взаємовигідній співпраці та створенню Фонду інвестицій у відбудову України, йдеться у повідомленні.

США поважають зобов’язання України щодо вступу до ЄС та її угоди з міжнародними фінансовими установами та кредиторами. Майбутня угода не створюватиме конфліктів із європейськими прагненнями України, наголосило Мінекономіки.

Повний текст меморандуму (переклад з англійської мови)

Меморандум про наміри між Урядом Сполучених Штатів Америки та Урядом України щодо укладення офіційної угоди про економічне партнерство та Фонд інвестицій у відбудову.

БЕРУЧИ ДО УВАГИ, що Сполучені Штати Америки надавали значну фінансову та матеріальну підтримку Україні з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року;

БЕРУЧИ ДО УВАГИ, що американський народ прагне інвестувати разом з українським народом у вільну, суверенну та безпечну Україну;

БЕРУЧИ ДО УВАГИ, що Сполучені Штати Америки та Україна прагнуть тривалого миру в Україні та міцного партнерства між їхніми народами та урядами;

БЕРУЧИ ДО УВАГИ, що Сполучені Штати Америки та Україна визнають внесок України у зміцнення міжнародного миру та безпеки шляхом добровільної відмови від третього за величиною арсеналу ядерної зброї у світі;

БЕРУЧИ ДО УВАГИ, що Сполучені Штати Америки та Україна мають намір створити фонд інвестицій у відбудову як частину економічного партнерства між двома народами та урядами;

БЕРУЧИ ДО УВАГИ, що Сполучені Штати Америки та Україна провели надзвичайно продуктивні технічні переговори у Вашингтоні, округ Колумбія, 11–12 квітня 2025 року, з метою завершення переговорів щодо угоди про створення фонду інвестицій у відбудову;

БЕРУЧИ ДО УВАГИ, що Сполучені Штати поважають намір України уникати конфліктів у процесі розробки угоди з її зобов’язаннями щодо вступу до Європейського Союзу або угодами з міжнародними фінансовими установами та іншими офіційними кредиторами;

БЕРУЧИ ДО УВАГИ, що, без шкоди для будь-яких політичних чи юридичних процедур, необхідних для завершення угоди, Прем’єр-міністр України Шмигаль відвідає Вашингтон, округ Колумбія, протягом тижня 21 квітня 2025 року, щоб зустрітися з Міністром фінансів США Бессентом та надати високорівневу підтримку завершенню технічних переговорів щодо умов угоди про створення фонду інвестицій у відбудову. Очікується, що переговорні групи звітуватимуть про прогрес до 26 квітня 2025 року з метою завершення обговорень до цієї дати та підписання угоди якомога швидше;

ТОМУ, ЯК СВІДЧЕННЯ ПІДПИСІВ, НАВЕДЕНИХ НИЖЧЕ, Уряд Сполучених Штатів Америки та Уряд України укладають цей Меморандум про наміри для швидкого завершення необхідних документів з метою укладення угоди, що встановлює економічне партнерство між американським та українським народами та створює фонд інвестицій у відбудову.

Цей Меморандум про наміри може бути підписаний у двох або більше примірниках, кожен з яких вважатиметься оригіналом, але всі разом вони вважатимуться одним документом.

Секретар Скотт Бессент

Міністерство фінансів США

Перший віцепремʼєр-міністр Юлія Свириденко

Уряд України