Україна та США підписали меморандум про наміри укласти угоду про надра

Україна та Сполучені Штати Америки підписали меморандум, який підтверджує намір сторін фіналізувати й укласти угоду про надра. Про це повідомила перша віцепремʼєрка — міністерка економіки України Юлія Свириденко на своїй сторінці у Facebook.

Ключові деталі

Готуємо створення Фонду інвестицій у відбудову України, написала Свириденко. Угода відкриватиме можливості для інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства України та США, додала вона.

Свириденко також зазначила, що команди країн готуються до підписання угоди про надра. Потім її мають ратифікувати у парламенті.

Контекст

15 квітня президент Володимир Зеленський позитивно оцінив роботу технічних команд обох країн щодо угоди у сфері надрокористування. У вечірньому зверненні 16 квітня Зеленський заявив, що урядова команда України вже досягла хороших результатів у перемовинах з американською стороною, а основні юридичні аспекти угоди майже завершені.

Україна та США 17 квітня можуть підписати онлайн меморандум про співпрацю у сфері корисних копалин, заявив сьогодні Зеленський. За його словами, кілька днів тому США запропонували повернутися до попереднього етапу співпраці – підписання меморандуму про наміри, поки триває робота юристів.