Україна та США підписали меморандум про наміри укласти угоду про надра

Україна та Сполучені Штати Америки підписали меморандум, який підтверджує намір сторін фіналізувати й укласти угоду про надра. Про це повідомила перша віцепремʼєрка — міністерка економіки України Юлія Свириденко на своїй сторінці у Facebook.
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Ключові деталі
- Готуємо створення Фонду інвестицій у відбудову України, написала Свириденко. Угода відкриватиме можливості для інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства України та США, додала вона.
- Свириденко також зазначила, що команди країн готуються до підписання угоди про надра. Потім її мають ратифікувати у парламенті.
Контекст
15 квітня президент Володимир Зеленський позитивно оцінив роботу технічних команд обох країн щодо угоди у сфері надрокористування. У вечірньому зверненні 16 квітня Зеленський заявив, що урядова команда України вже досягла хороших результатів у перемовинах з американською стороною, а основні юридичні аспекти угоди майже завершені.
Україна та США 17 квітня можуть підписати онлайн меморандум про співпрацю у сфері корисних копалин, заявив сьогодні Зеленський. За його словами, кілька днів тому США запропонували повернутися до попереднього етапу співпраці – підписання меморандуму про наміри, поки триває робота юристів.
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